Tempête Ciaran : qu'est-ce qu'une «bombe météorologique», qui permet à la dépression de se renforcer ?

En plein développement dans l’océan Atlantique, la tempête Ciaran doit toucher le sol français ce mercredi 1er novembre au soir. Durant son passage, cette dépression devrait considérablement se renforcer avant de s’inviter en Europe de l’Ouest. C’est ce que l’on appelle une «bombe météorologique».

Une grande vigilance s’impose. Ce mercredi 1er novembre au soir, la tempête Ciaran devrait toucher le sol français et notamment les côtes bretonnes. D’après Météo-France, cette dépression doit se former à l’ouest de l’Atlantique. Elle doit traverser l’océan à une grande vitesse entre mardi et mercredi tout en prenant un caractère tempétueux. Ce développement extrêmement rapide de la tempête Ciaran est décrit par les spécialistes comme étant une «bombe météorologique».

Concrètement, pour qu’une tempête soit qualifiée de «bombe météorologique», il faut une chute de pression impressionnante en moins de vingt-quatre heures. Lorsque l’on regarde de près la tempête Ciaran, on s'aperçoit qu’elle devrait débuter avec une pression estimée à 1.000 hPa (hectopascals : unité de mesure de la pression atmosphérique) dans l’Atlantique.

En touchant le sol français, sa pression devrait chuter d’au moins 50 hPa, le tout en seulement vingt-quatre heures. S’ajoutent à cela les rafales de vent attendues dans l’Hexagone. En effet, selon Météo-France, les valeurs de celles-ci sur terre devraient être comprises entre 120 km/h et 140 km/h sur le quart du nord-ouest et jusqu’à 150 km/h en Bretagne. Or, ces valeurs sont quasiment identiques à celles d’un ouragan de catégorie 1, soit de 118 km/h à 153 km/h.

Parmi les endroits qui devraient être les plus affectés par la tempête Ciaran, on cite la pointe du Finistère ainsi que le sud de la Bretagne. Une vigilance pour «vagues-submersion» devrait également être mise en place. Elle devrait concerner toute la façade atlantique. Dans le même temps, le caractère «violent» de cette dépression peut provoquer la chute de branches et d’arbres.

Compte tenu de la dangerosité du phénomène, Météo-France invite à éviter les parcs et les sorties «au moment où le vent est le plus fort». La tempête Ciaran devrait perdre en intensité jeudi 2 novembre prochain à la mi-journée.