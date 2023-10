Tags antisémites : le parquet de Paris ouvre une enquête

Une enquête a été ouverte ce mardi 31 octobre par le parquet de Paris, après la découverte d’étoiles de David bleues taguées sur plusieurs bâtiments parisiens.

Une enquête pour dégradation du bien d’autrui a été ouverte, a annoncé le parquet de Paris mardi 31 octobre, après la découverte d’étoiles de David, symbole de la religion juive et de l'Etat d'Israël, taguées en bleu à l’aide d’un pochoir sur plusieurs bâtiments de la capitale.

Ce chef d’accusation est aggravé par la circonstance d’avoir été commise en raison de l’origine, la race, l’ethnie ou la religion. Au total, le délit est puni par une peine maximale de quatre ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Dans un communiqué relayé sur X, la maire du 14e arrondissement, Carine Petit, a dénoncé les tags comme des «actes antisémites et racistes».

Plusieurs autres tags similaires ailleurs en Île-de-France

«Cet acte de marquage rappelle les procédés des années 1930 et la Seconde guerre mondiale qui ont conduit à l'extermination de millions de juifs», s’est-elle indignée.

Des tags similaires sont apparus le week-end dernier à Vanves et Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ainsi qu'à Aubervilliers et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

La mairie de Saint-Ouen, où les tags ont été découverts dans la matinée du lundi 30 octobre, a effectué un signalement au procureur de la République. «Les auteurs devront être poursuivis et sanctionnés par la justice avec la plus grande sévérité et avec intransigeance», a commenté le maire Karim Bouamrane sur X.