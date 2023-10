Travaux de la SNCF : voici les conséquences attendues ligne par ligne en novembre

SNCF Réseau a communiqué sur les travaux dans les transports en commun prévus pour ce mois de novembre.

Les usagers vont, pour certains, devoir adapter leurs itinéraires. SNCF Réseau a publié ce lundi la liste des travaux à venir sur ce mois de novembre dans les transports en commun. Voici les conséquences ligne par ligne.

rer a

Les équipes de la SNCF procèderont à un remplacement de 4 aiguillages en gare de Cergy Préfecture, et 900 mètres de voie.

En conséquence, les usagers du RER A empruntant ce tronçon connaîtront des complications du vendredi 3 novembre au lundi 6 novembre.

rer b

Sur les mêmes dates, soit du 3 au 6 novembre, puis du 10 au 13 et enfin du 17 au 20 novembre, les trains ne circuleront plus entre la gare d'Aulnay-sous-Bois et l'aéroport Charles de Gaulle.

SNCF Réseau a indiqué qu'un remplacement de 8 kilomètres de voies sera effectué sur ces dates.

rer d

Du 24 au 27 novembre, le terminus du RER D initialement fixé à Creil se fera finalement à Saint-Denis, en raison d'un renouvellement de 100 mètres.

Les TGV, Thalys et Eurostar seront reportés à Gare de l'Est, du vendredi 24 au lundi 27 novembre.

rer e

Sur la ligne E du RER, la circulation sera interrompue entre les gares Haussmann Saint-Lazare et Chelles, pour les week-ends du 3 au 6 novembre et du 10 au 13 novembre. Les TGV seront quant à eux reportés vers Gare du Nord.

ligne l

Concernant la ligne L, d'importants travaux de régénération sont planifiés pour 2024, dont certains commencent dès ce mois de novembre.

Ainsi, entre la Défense et Saint-Nom-la-Bretèche, des interruptions du trafic seront à prévoir les nuits de semaine tout au long du mois, et ce jusqu'au 15 janvier prochain, prévient SNFC Réseau.

En cause, des travaux liés au remplacement de 800 mètres de voies et de ballast, ainsi que la digitalisation des commandes de signalisation.

ligne p

Enfin, concernant la ligne P, sur l'axe reliant la Gare de l'Est et Meaux-Château Thierry, la circulation sera interrompue les week-ends du 3 au 6 et du 10 au 13 novembre.

SNCF Réseau poursuivra le chantier de renouvellement de 2,4 km de voies, entre Noisy-le-Sec et Bondy.