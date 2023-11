Robert Ménard : «Jean-Luc Mélenchon c’est le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen, c’est la même folie»

«Jean-Luc Mélenchon c’est le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen, c’est la même folie», a déclaré ce jeudi 2 novembre sur CNEWS Robert Ménard, maire de Béziers.

Soulignant ses désaccords avec le leader de La France insoumise, Robert Ménard a décrit Jean-luc Mélenchon comme «le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen». Sur le plateau de CNEWS, ce jeudi 2 novembre, le maire de Béziers a affirmé que les deux hommes présentent «la même folie» et «le même goût de la provocation».

Robert Ménard accuse le chef des Insoumis d'être porteur «d'un discours qui est mortifère» et «qui divise profondément cette société». Le maire de Béziers estime que les élus de gauche qui expriment aujourd'hui des différends avec Jean-Luc Mélenchon devraient tout simplement prendre leurs distances.

«Ils n'ont qu'a dire "nous on ne parle pas, on ne fait plus d'alliance". Monsieur Faure ou d'autres socialistes disent "c'est un problème il [Jean-Luc Mélenchon, ndlr] parle trop en son nom personnel sans nous demander notre avis" alors que selon moi, il est problématique pour ce qu'il dit».