Tempête Ciaran : TER, circulation routière, parcs… Tout ce qui sera fermé et interdit ce jeudi

Dans la soirée du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, la tempête Ciaran a touché le nord-ouest de la France et elle va commencer à glisser vers l'ouest des Pays de la Loire puis s'enfoncera progressivement en Normandie. De nombreux lieux ont déjà fermé leurs portes pour des questions de sécurité.

La tempête Ciaran a déjà balayé le nord-ouest de l’Hexagone dans la nuit du mercredi 1er novembre au jeudi 2 novembre. Plusieurs lieux accueillant du public ont fermé leurs portes durant les prochaines heures pour des raisons de sécurité, à commencer par la fête foraine et le marché de Kercado à Vannes, en Bretagne.

Trois départements du nord-ouest sont entrés progressivement depuis minuit en vigilance rouge vent : le Finistère à minuit, les Côtes d'Armor à 2h00, puis la Manche une heure plus tard.

Sur les côtes, d’immenses vagues, hautes de 6 à 10 mètres, ont été aperçus. Ailleurs, la tempête Ciaran a provoqué la chute de branches ou d’arbres. Dans la matinée du jeudi 2 octobre, la préfecture du Finistère a annoncé l'interdiction de la circulation sur l'ensemble du réseau routier du département breton.

Au Havre (Seine-Maritime), la ville a annoncé la fermeture du parc de Montgeon et la digue nord. À La Baule (Loire-Atlantique), l’accès aux pontons du port sera également fermé tout comme les plages et le chemin côtier à Pornichet.

Plusieurs parcs et jardins fermés en Île-de-France

En Île-de-France, le département des Yvelines a déjà pris ses précautions. Ainsi, le zoo de Thoiry devrait fermer ses portes ce jeudi. De même pour les parcs et les jardins de Versailles qui, eux, ont été fermés dès mercredi soir.

Tempête #Ciaran : compte tenu des prévisions météorologiques, les parcs et jardins municipaux de #Versailles seront fermés dès mercredi soir. La réouverture ne se fera qu’après vérification de l’ensemble des arbres. Restez prudents et évitez les allées arborées. pic.twitter.com/ko7EXgLuLT — Versailles (@Versailles) October 31, 2023

Dans le Val-de-Marne, six parcs départementaux ont fermé leurs portes dès ce mercredi à 17h et jusqu’à vendredi 10h. Il s’agit en effet des parcs du Petit-le-Roy, du Morbras, du Rancy, de la Roseraie, des Cormailles et des Bordes.

La municipalité de Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, a annoncé, pour sa part, la fermeture de l’ensemble de ses parcs et jardins municipaux pour mercredi et jeudi. Le cimetière est également fermé durant la journée du 2 novembre.

Afin de garantir la sécurité de tous, l’ensemble des parcs et jardins de la ville seront fermés ces deux jours à l’exception du cimetière qui restera ouvert le 1er novembre. pic.twitter.com/s5yrq9A3js — Ville de Pierrefitte-sur-Seine (@pierrefitte_93) October 31, 2023

Dans ce même département, le cimetière communal, les parcs et les jardins municipaux de Sevran seront fermés. Dans un communiqué, la Ville a également annoncé la suppression et le rapatriement en intérieur «de toute activité en plein air».

[ALERTE TEMPÊTE] Des vents violents sont prévus sur toute la partie nord de la France à compter de mercredi midi. Pour la sécurité de toutes et tous, la Ville fermera ses parcs et jardins le temps de l’alerte météo.



Quelques précautions à prendre : https://t.co/J2By1Xwv3T pic.twitter.com/xNktc5pCra — Ville de Sevran (@Sevranville) October 31, 2023

À Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, la Ville a annoncé la fermeture des parcs et jardins, ainsi que du cimetière, «toute la journée du jeudi 2 novembre». Le musée des Avelines sera aussi inaccessible en raison de la tempête Ciaran.

[ ACTUALITÉS ] Tempête CIARAN ☁



En raison de la tempête CIARAN attendue de mercredi à jeudi sur le quart nord-ouest du pays, et afin de garantir la sécurité de tous, les parcs et jardins de la Ville, ainsi que le cimetière seront fermés toute la journée du jeudi 2 novembre. — Ville de Saint-Cloud (@VilleSaintCloud) October 31, 2023

Les parcs seront également fermés à Longjumeau, en Essonne. Le ramassage des encombrants est toutefois maintenu mais la ville a recommandé aux habitants de ne pas déposer des objets susceptibles de s’envoler.

La Ville de Yerres (Essonne) a annoncé, sur son site internet, la fermeture de tous les parcs «jeudi 2 novembre jusqu’à 13h au moins, selon l’évolution de la situation».

Vigilance rouge et trafic TER interrompu

En parallèle, Météo-France a placé trois départements français du nord-ouest en vigilance rouge pour «vents violents». Il s’agit du Finistère, de la Manche et des Côtes-d’Armor. Dans ces départements, le ministère de l’Intérieur recommande d’éviter tout déplacement, de ne pas prendre son véhicule, de prendre ses précautions face à des possibles inondations, de prévoir des éclairages de secours et de faire une réserve d’eau potable.

Autrement dit, il est fortement conseillé de ne pas quitter son domicile durant le passage de la tempête Ciaran.

Pour sa part, la SNCF a annoncé l’interruption du trafic TER dans quatre régions du nord-ouest pour la journée de jeudi. La mise en arrêt des trains concerne notamment la Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Normandie et la Loire. Seule la ligne Paris Bercy-Nevers circulera normalement.

Cette restriction de trafic concerne uniquement les TER. Les TGV, eux, devraient circuler normalement entre Paris et Rennes «tant qu’ils restent sur une voie à grande vitesse, puisqu’elles ne sont pas construites au milieu de la végétation», a précisé la SNCF au Parisien.