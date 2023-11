Tempête Domingos : la Charente-Maritime placée en vigilance orange pour risque submersion et vent violent

Deux jours après la tempête Ciaran, une nouvelle dépression est attendue dans l’Hexagone ce samedi 4 novembre. Baptisée Domingos, elle doit fortement impacter la façade atlantique, notamment la Charente-Maritime qui sera placée en vigilance orange à compter de 18h, d'après Météo-France.

La tempête Ciaran a trouvé sa remplaçante. Alors que le quart du nord-ouest a été touché, de mercredi 1er novembre au soir au jeudi 2 novembre en fin de journée, par la tempête Ciaran qui a provoqué de multiples dégâts physiques et matériels, la France se prépare d’ores et déjà à accueillir une nouvelle dépression.

Baptisée Domingos, elle devrait emprunter le même chemin que Ciaran. Cette nouvelle tempête se forme actuellement en Atlantique. Elle devrait d’abord toucher le sud-ouest français ce samedi 4 novembre. Pour cette raison, Météo-France a annoncé dans un communiqué ce samedi, placer le département de la Charente-Maritime en vigilance orange à compter de 18h, pour un phénomène de vagues submersion et vent violent.

Des vagues pouvant atteindre les 9 mètres de haut

«La perturbation sera accompagnée de vagues d'une hauteur allant jusqu’à 9 mètres et d’une houle très puissante ; l'impact des vagues à la côte sera donc important, a indiqué l'agence météorologique. Sur le littoral et les îles, la vitesse du vent sera comprise entre 120 à 130 km/h à partir de 22H. Dans les terres, la vitesse du vent sera comprise entre 110 et 120 km/h».

Outre la Charente-Maritime, la tempête Domingos impactera également les départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, qui seront ainsi les plus concernés par cette nouvelle dépression. Toujours d’après le service météorologique, qui a tenu un point presse jeudi pour revenir sur les prévisions des prochains jours, la tempête Domingos devrait mêler vents soutenus et fortes pluies. D’ailleurs, ce vendredi 3 novembre, les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance orange pour «pluie-inondation».

Après son passage dans le sud-ouest, la tempête Domingos devrait se décaler vers la Normandie et les Hauts-de-France, où un front froid à caractère orageux devrait déjà être en place. Cela devrait alors renforcer le vent. Pour l’heure, Météo-France prévoit des rafales à 100 km/h avec un risque de submersions par «franchissement de paquets de mer ou débordements».

© Ventusky

À noter également que la tempête Domingos a été nommée par le service météorologique espagnol puisqu'elle touche, en premier lieu, la Péninsule ibérique avant d'arriver en France.