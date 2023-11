Tempête Domingos : voici les 13 départements placés en vigilance orange ce samedi

Deux jours après la tempête Ciaran, une nouvelle dépression est attendue dans l’Hexagone ce samedi 4 novembre. Baptisée Domingos, elle doit fortement impacter la façade atlantique, avec 13 départements qui ont été placés en vigilance orange par Météo-France.

La tempête Ciaran a trouvé sa remplaçante. Alors que le quart du nord-ouest a été touché, de mercredi 1er novembre au soir au jeudi 2 novembre en fin de journée, par la tempête Ciaran qui a provoqué de multiples dégâts physiques et matériels, la France se prépare d’ores et déjà à accueillir une nouvelle dépression.

Baptisée Domingos, elle devrait emprunter le même chemin que Ciaran. Cette nouvelle tempête se forme actuellement en Atlantique. Elle devrait d’abord toucher le sud-ouest français ce samedi 4 novembre. Pour cette raison, Météo-France a annoncé dans son dernier bulletin ce samedi, placer 13 départements en vigilance orange pour vagues-submersion, crues, pluie-inondations, ou vent pour ce soir à partir de 18 heures. 70 autres départements sont en vigilance jaune pour les mêmes raisons.

Vents jusqu’à 130 km/h et vagues de 10 mètres

Dans le détail, les départements en orange pour la journée de samedi sont les suivants :

- Bouches-du-Rhône : Vagues-submersion

- Charente : Vent, crues

- Charente-Maritime : Vent, crues, vagues-submersion

- Corrèze : crues

- Dordogne : crues

- Gironde : Vent, vagues-submersion

- Pas-de-Calais : Crues

- Var : Vagues-submersion

- Vendée : Vent

- Deux-Sèvres : Vent, crues

- Vienne : Vent, crues

- Corse-du-Sud : Crues, pluie-inondation

- Haute-Corse : Pluie-inondation

«La perturbation sera accompagnée de vagues d'une hauteur allant jusqu’à 10 mètres et d’une houle très puissante ; l'impact des vagues à la côte sera donc important, a indiqué l'agence météorologique. Sur le littoral et les îles, la vitesse du vent sera comprise entre 120 à 130 km/h à partir de 22H. Dans les terres, la vitesse du vent sera comprise entre 110 et 120 km/h».

#Domingos : en fin de journée ce samedi et pendant la nuit, des #vents soutenus sont attendus à l’Ouest du pays, ainsi que de fortes vagues.





Attention également aux fortes précipitations en Corse et aux vagues-submersion en Méditerranée.





— Météo-France (@meteofrance) November 4, 2023

A noter que pour la journée du dimanche 5 novembre, l'agence météorologique compte ajouter le départements des Alpes-Maritime en vigilance orange pour vagues-submersion, en plus des 64 autres départements qui seront placés en vigilance jaune.

Après son passage dans le sud-ouest, la tempête Domingos devrait se décaler vers la Normandie et les Hauts-de-France, où un front froid à caractère orageux devrait déjà être en place. Cela devrait alors renforcer le vent. Pour l’heure, Météo-France prévoit des rafales à 100 km/h avec un risque de submersions par «franchissement de paquets de mer ou débordements».

À noter également que la tempête Domingos a été nommée par le service météorologique espagnol puisqu'elle touche, en premier lieu, la Péninsule ibérique avant d'arriver en France.