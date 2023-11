Allocations familiales, RSA : voici les nouveaux montants pour 2024

Comme chaque année, le montant des allocations familiales est revalorisé pour permettre aux foyers avec plus de deux enfants à charge de subvenir à leurs besoins. Dès le mois d'avril, cette aide connaitra un bond de 4,8%. Quant au RSA, il peut également être sujet à des augmentations en fonction des années. Voici les nouveaux montants pour 2024.

L'année 2024 ne déroge pas à la règle pour l'augmentation annuelle des allocations familiales. Revalorisée en avril et ensuite versée de manière mensuelle aux personnes ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge, ces aides permettent à beaucoup de Français de boucler leurs fins de mois.

C'est donc à partir du 1er avril 2024 que ce dispositif connaîtra une nouvelle hausse, pour passer de 141,99 euros à 148,80 euros par mois, pour un revenu annuel n'excédant pas 75.804,98 euros.

196,23 euros par enfant supplémentaire

Les foyers qui comptent trois enfants percevront dorénavant 339,43 euros au lieu de 323,91 euros l'année dernière. Enfin, pour les foyers de quatre enfants, la somme augmentera d'un peu plus de 23 euros pour passer de 505,83 en 2023, à 529,48 euros en 2024, sachant que 196,23 euros sont versés ensuite pour chaque enfant supplémentaire.

Cette revalorisarion des aides sociales aux familles avait été annoncée le 29 octobre dernier par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, en réponse à la mise à mal du budget des foyers par l'inflation. Une augmentation de 4,8% a alors été convenue par Bercy pour 2024, alors qu'elle atteignait 1,6% en 2023.

Le RSA devrait également légèrement augmenter

Les allocations familiales ne sont pas les seules à évoluer en fonction de l'inflation : le RSA, le revenu de solidarité active, est également sujet à une augmentation. A partir du 1er avril 2024, il devrait atteindre 636,92 euros pour une personne seule et 955,37 euros pour un couple sans enfants. C'est respectivement 29,17 euros et 43,75 euros de plus que l'année dernière.

Ce dispositif visant à assurer un revenu minimum aux familles et individus aux situations précaires s'applique aux personnes âgées d'au moins 25 ans, ou aux jeunes actifs de 18 à 24 ans dans la mesure où ils sont des parents isolées ou peuvent attester d'une assez longue période d'activité professionnelle.