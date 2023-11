Orages : voici les 23 départements français classés en vigilance jaune

Après la tempête Ciaran qui a touché le quart nord-ouest de la France, la tempête Domingos arrive samedi 4 novembre depuis l’Irlande. Moins intense, 23 départements de la façade atlantique ont tout de même été classés en vigilance jaune pour orages.

La tempête Ciaran a coûté la vie à au moins deux personnes et blessé une cinquantaine de français entre mercredi 1er et jeudi 2 novembre. Samedi 4 novembre, l’Hexagone s’apprête à faire face à la tempête Domingos. Sur son site officiel, Météo-France a classé 23 départements en vigilance jaune afin d’appeler les habitants à être attentifs aux orages et aux fortes pluies.

Sur la côte atlantique, les départements du Calvados, de la Manche, de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Charente-Maritime et de la Gironde seront en vigilance jaune jusqu’à au moins 18 heures. Du côté des terres, l’Orne, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Sarthe, l’Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud seront également concernés par la vigilance jaune pour orages.

Si les perturbations atmosphériques seront moins violentes que les jours précédents lors de la tempête Ciaran, Météo-France a tout de même précisé vendredi 3 novembre sur son compte X qu'en plus des intempéries qui menacent le territoire, des rafales de 120 km/h sont attendues sur les côtes et des bourrasques atteignant les 100 km/h ont été estimées dans les terres.

Ce samedi, la dépression #Domingos va apporter un nouveau fort coup de vent sur la façade atlantique et plus particulièrement en soirée : 120 km/h sur les côtes, voire localement un peu plus, et autour



de 100 km/h dans les terres.





Le point complethttps://t.co/WkbJMGA4bB pic.twitter.com/z5tTzCE4Pw — Météo-France (@meteofrance) November 3, 2023

La soirée de samedi menacée par la vigilance orange

À partir de 18 heures, dix départements passeront en vigilance orange à cause de la tempête Domingos. Les habitants de Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Charente et de la Gironde devront être attentifs aux vents violents.

Menacés par les fortes rafales, les départements de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Bouches-du-Rhône et du Var seront également placés en alerte orange pour «vagues-submersion» en début de soirée.

La Corse-du-Sud et la Haute-Corse passeront en vigilance orange «pluie-inondation» à partir de 19h.

De son côté, le département du Pas-de-Calais se trouve d’ores et déjà en vigilance orange pour «crues».

Le Sud, l’Est et le Sud-Est de l’île de la Réunion ont également été placés en vigilance orange pour fortes pluies et orages.

Vendredi 3 novembre, la Première ministre Élisabeth Borne était en déplacement dans une caserne de pompiers à Caen (Calvados) et a appelé les Français à «rester vigilant».