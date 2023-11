Finistère : cigarettes pillées, jeux à gratter dévalisés... Un bar-tabac privé d'électricité à cause de la tempête Ciaran cambriolé

Fermé et privé d'électricité et donc d'alarme à cause des dégâts provoqués par la tempête Ciaran, un bar-tabac de Guiler-sur-Goyen (Finistère), a été victime d’un cambriolage cette semaine. Du tabac et des jeux de grattage ont notamment été emportés.

Le bar-tabac de la commune de Guiler-sur-Goyen (Finistère), La Taverne des Renards, a été la cible d'un cambriolage dans la nuit de mercredi 1er à jeudi 2 novembre, a révélé ce samedi Le Télégramme.

Une nuit bien choisie puisque l’établissement, fermé à cause des précautions mises en place dans le département pendant le passage de la tempête Ciaran, n'avait plus d'électricité, donc plus d'alarme, et constituait une cible de choix.

C’est ce vendredi 3 novembre, entre 19h et 22h, que la propriétaire a remarqué qu’il s’était passé quelque chose d’étrange au sein de son établissement, a-t-elle expliqué à nos confrères.

«Certains osent profiter des situations de détresse», a regretté pour sa part le maire de Guiler-sur-Goyen, Jacques Cariou, auprès des journalistes du Télégramme.

Des dégâts considérables dans le Finistère

La tempête Ciaran était attendue comme un événement météorologique important. Et elle l'a été. Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023, la tempête a balayé l’ouest et le nord de la France, notamment le département du Finistère qui a été saccagé.

Après les dommages provoqués par la tempête, un salarié d’Enedis est décédé au cours d’une intervention sur un câble électrique à Pont-Aven, dans le Finistère. Deux blessés ont également été recensés dans le département.

Près de 286.000 compteurs électriques n’étaient plus approvisionnés sur le territoire, les routes du département étaient interdites à la circulation à cause de chutes d’arbres, de branches ou de mobilier urbain.

La préfecture du Finistère a expliqué aux journalistes de Ouest-France jeudi 2 novembre que 2.698 appels avaient été enregistrés par le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours la nuit où la tempête battait son plein. Cinquante-sept interventions ont également été enregistrées pour des arbres tombés sur la chaussée, 360 pompiers ont été mobilisés.

Ailleurs en France, Ciaran a causé au moins trois morts. Un chauffeur routier quinquagénaire a été tué par un arbre tombé sur son poids lourd dans l’Aisne. En Seine-et-Marne, un septuagénaire a fait une chute mortelle après avoir été heurté par un volet de son habitation lors des vents violents provoqués par la tempête. Si les circonstances restent à éclaircir, une quadragénaire a également perdu la vie après avoir été emportée par une vague dans la calanque de Sugiton, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.