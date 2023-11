Météo : après les tempêtes Ciaran et Domingos, à quel temps doit-on s’attendre cette semaine ?

Après les tempêtes Ciaran et Domingos, qui ont principalement touché le sud-ouest et le nord-ouest de la France, les conditions météorologiques devraient s’améliorer cette semaine, avant une potentielle nouvelle dégradation attendue en fin de semaine.

Un temps automnal classique. Du samedi 4 novembre au soir au dimanche 5 novembre au matin, une nouvelle tempête, baptisée Domingos, a frappé le sud-ouest de la France engendrant des dégâts plutôt matériels notamment en Gironde. Dans ce département, les rafales ont dépassé les 100 km/h dans certains endroits principalement au Cap-Ferret (152 km/h), à Bordeaux-Mérignac (130 km/h) ou encore à Cazaux (120 km/h).

Cette nouvelle tempête s’ajoute à celle qui l’a précédé, baptisée Ciaran. Cette dernière avait touché, en milieu de semaine dernière, le nord-ouest provoquant la mort d’au moins trois personnes et de nombreux dégâts matériels, les rafales ayant dépassé les 200 km/h au Finistère, en Bretagne.

Mais après cette «agitation», une certaine accalmie météorologique devrait regagner la France. De ce fait, Météo-France s’attend à «un temps perturbé plus classique et automnal» cette semaine. Ainsi, bien que la pluie devrait être présente sur quasiment une large majorité du territoire, le soleil devrait toutefois faire son grand retour.

Néanmoins, ce lundi 6 novembre, des perturbations mêlant fortes pluies et orages sont attendues dans le sud-ouest, notamment à La Rochelle et à Bordeaux, selon les prévisions de Météo-France. Sur le reste du territoire, de rares averses sont prévues. Le vent devrait, à son tour, se calmer avec des valeurs comprises entre 40 km/h et 65 km maximum dans tout l’Hexagone.

Pour la journée du mardi 7 novembre, un temps ensoleillé est attendu, notamment dans le sud, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Concrètement, cette accalmie devrait concerner les départements ayant été touchés par les tempêtes Ciaran et Domingos. Un épisode pluvieux est tout de même attendu dans le nord-est et dans le centre de la France, comme à Aurillac, à Limoges, à Bourges, à Auxerre ou encore à Lille.

Une fin de semaine pluvieuse

Cependant, une nouvelle perturbation devrait traverser la France au cours de la journée du mercredi 8 novembre. Celle-ci concernerait de nombreuses villes du nord comme du sud, à l’instar de La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Paris, Reims et Lille. Il devrait s’agir d’une perturbation de saison et sans conséquence.

Jeudi 9 novembre, cette perturbation devrait s’étendre sur la majorité du territoire. Ainsi, Météo-France s’attend à un temps pluvieux . Par ailleurs, les températures devraient être en chute, n’excédant pas les 20 °C. Les maximales devraient être comprises entre 12 °C et 20 °C avec 13 °C à Paris, 15 °C à La Rochelle, 16 °C à Bordeaux et à Toulouse, 19 °C à Marseille et 20 °C en Corse.

La fin de la semaine, elle, promet d’être pluvieuse dans l'Hexagone et les températures devraient poursuivre leur chute. Il s’agit, là, de prévisions probabilistes qui devraient se confirmer en milieu de semaine. Pour l'heure, aucune nouvelle tempête n'est prévue.