Météo : voici les 9 départements placés en vigilance orange «crues»

Neuf départements sont placés en vigilance orange «crues» par Météo-France ce dimanche 5 novembre. Une dizaine de cours d’eau sont sous surveillance et des débordements sont à prévoir localement.

Du Pas-de-Calais à la Corse-du-Sud, plusieurs départements sont sous haute surveillance ce dimanche 5 novembre. Météo-France en a placés neuf en vigilance orange pour des risques de «crues» : la Corrèze, la Dordogne, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, le Pas-de-Calais, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Dans ces départements, un grand nombre de cours d'eau connaissent, ou vont connaitre, des réactions à cause des perturbations liées à la tempête Domingos. La mise en place de la vigilance orange fait suite à l’inquiétude de possibles débordements «susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes», explique Météo France.

12 départements en Orange pic.twitter.com/m2S1qfvZli — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 5, 2023

Tempête Domingos : des pluies importantes

La perturbation associée à la tempête « Domingos » a débuté sur l’ouest du pays dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a été associée à de fortes précipitations qui ont arrosé des sols rendus très humides. Ce dimanche, les averses restent très actives, notamment sur le centre-ouest du pays.

Dans le nord de la France, une «relative accalmie» est prévue ce dimanche, avant l'arrivée de nouvelles précipitations «à partir de la fin de journée», selon Vigicrues, service d’information sur le risque de crues. Elles vont générer de nouvelles hausses des cours d'eau.

Des vents violents sont aussi présents sur l'ensemble du pays ce week-end. Cinquante-six départements français ont été placés en vigilance jaune pour vents violents par Météo-France.