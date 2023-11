Paris : un manifestant propalestinien appelle à «aimer la France» et se fait réprimander par une femme (vidéo)

Lors de la manifestation parisienne de soutien aux Palestiniens de ce samedi 4 novembre, un homme a tenté de faire passer un message d’unité en appelant la foule à «aimer la France». Il a aussitôt été vivement réprimandé par une autre manifestante.

Un message de paix qui n'est pas passé auprès de tous. Ce samedi 4 novembre, une manifestation pro-palestinienne, autorisée par la préfecture de Police, s’est déroulée dans les rues de Paris pour demander un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza, dans le cadre du conflit opposant Israël au Hamas.

Selon les autorités, ce rassemblement de soutien au «peuple palestinien» a réuni 19.000 personnes. Interrogée par l’AFP, la CGT, elle, a revendiqué 60.000 participants dans la capitale. Au milieu de ce rassemblement, un homme a pris la parole. Il a saisi l’occasion pour diffuser un message de paix.

«Il faut que l’on arrive à vivre tous ensemble. On vit dans un beau pays qui est la France. Il faut que l’on respecte ce pays. Il faut que l’on aime ce pays. On a tous une origine ici, mais on aime la France», a-t-il lancé, alors que l’on entend quelques applaudissements retentir. «La France nous a donné quelque chose. Il faut qu’on la rende avec notre amour», a-t-il ajouté.

Après ce geste, l’homme a été réprimandé par une autre manifestante portant un voile, un masque aux couleurs de l’Algérie et un drapeau palestinien. «On n’a pas à vendre de l’amour à ce pays (la France : ndlr) car il cautionne le génocide. Il faut arrêter aussi», a-t-elle dit en plein milieu de la foule. Une mise en difficulté qui n’a pas empêché le jeune homme de diffuser son message.