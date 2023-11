Vents violents : 56 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Alors que la tempête Domingos a frappé le sud-ouest au cours de la nuit de samedi 4 au dimanche 5 novembre, Météo-France a placé 56 départements français en vigilance jaune pour vents violents.

Météo-France a placé, ce dimanche 5 novembre, 56 départements en vigilance jaune pour «vents violents». Celle-ci survient peu après le passage de la tempête Domingos dans le sud-ouest. Celle-ci a pris la direction du Nord.

Cette vigilance concerne notamment les départements des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, des Landes, de la Gironde, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, du Tarn, de l’Hérault, du Gard, de la Lozère, du Lot, de l’Aveyron, de la Dordogne, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, du Cantal, de la Corrèze et de la Haute-Vienne.

À cette longue liste s’ajoutent les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Loire-Atlantique, de la Creuse, de la Loire, du Rhône, de l’Isère, de l’Allier, de la Haute-Savoie, de la Saône-et-Loire, de l’Ain, de la Nièvre, de la Côte-d’Or, de l’Yonne, du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, de l’Aube, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Haut-Rhin, des Vosges, des Ardennes, du Bas-Rhin, de la Moselle ainsi que de la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

12 départements en Orange pic.twitter.com/m2S1qfvZli — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 5, 2023

Autre que la vigilance jaune, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Dordogne, la Corrèze, le Pas-de-Calais et la Corse ont été placé en vigilance orange pour «crues».

Au cours de la tempête Domingos, les rafales de vents ont atteint 152 km/h au Cap-Ferret, 144 km/h à Cognac, 138 km/h à Saint Agnant, 136 km/h à Niort, 131 km/h à Royan, 130 km/h à Chassiron et à Poitiers, 122 km/h à Scillé et Bordeaux-Mérignac, 121 km/h à la Rochelle (17), 120 km/h à Cazaux (33), 116 km/h à Vendays (33), 113 km/h à Pauillac (33), Belin Beliet et Tusson, 109 km/h à Saintes, 106 km/h à Angoulême et 100 km/h à Saint-Emilion.

Par ailleurs, Météo-France a fait savoir que «les cumuls de pluies observés de samedi 18h à dimanche 6h sont de l'ordre de 30 à 60 mm sur une large moitié ouest de la Corse, 70 à 120 mm sur le relief et autour de 150 mm dans les vallées de la Gravona et du Taravo, les plus impactées, jusqu'à ponctuellement 180 mm».