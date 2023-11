Yvelines : menacé de mort, le député Renaissance Karl Olive porte plainte

Le député Renaissance des Yvelines, Karl Olive, a déposé plainte vendredi 3 novembre après avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Karl Olive, député de la 12e circonscription des Yvelines, a déposé plainte le vendredi 3 novembre. Selon des informations de nos confrères du Parisien, l’élu a reçu des menaces de mort sur le réseau social X.

Celles-ci provenaient d’un compte anonyme. Dans un message, l’individu évoquait «l’assassinat de Karl Olive» et un «corps déposé dans une benne à ordure».

Cette publication était accompagnée d’un montage photo représentant manifestement la dépouille d'un homme enroulée de plastique noir et posée dans un cimetière. Le tout accompagné de la mention «RIP», «Rest in peace» en anglais, «repose en paix» en français. Un autre post a lui été supprimé par le réseau social. Une enquête a été ouverte et confiée à la police des Yvelines.

Des menaces de mort qui interviennent la même semaine où Karl Olive a suggéré, lors de la Grande Interview sur CNEWS, que «Jean-Luc Mélenchon soit fiché S».

Le député a souvent été victime de menaces. En 2020, un homme avait indiqué vouloir égorger l’ancien maire de Poissy. En mai 2021, un individu avait également tenté de s’introduire au domicile familial de Karl Olive.