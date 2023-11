Anne Hidalgo à Tahiti : près de 60.000 euros de frais de voyage pour la maire de Paris

En prolongeant son séjour en Polynésie française pour des motifs privés jusqu’à ce dimanche 5 novembre, Anne Hidalgo s'est attirée les foudres de ses opposants politiques. Dans un communiqué publié ce lundi, la maire de Paris a tenu à s'expliquer en détaillant les contours de ce voyage.

Une mise au point attendue. La maire de Paris Anne Hidalgo a publié un communiqué ce lundi 6 novembre, dans lequel elle revient sur son déplacement en Polynésie française.

«Depuis quelques jours, ce déplacement suscite une attention particulière. Les Parisiennes et les Parisiens ont le droit de disposer d'informations fiables, factuelles et transparentes à son sujet», débute ce long texte dans lequel on apprend que le total des dépenses allouées à ce déplacement s'élève à 59.500 euros, selon la Ville de Paris.

Je me suis rendue du 16 au 21 octobre en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. Le sujet a fait réagir, beaucoup de choses ont pu être dites. Les Parisiens sont en droit de disposer d’informations fiables, factuelles et transparentes.





Dans le détail, ces dépenses concernent le «transport de l'ensemble de la délégation des trois élus», à savoir la maire PS ainsi que Pierre Rabadan, adjoint en charge des Jeux olympiques et paralympiques, et Jacques Martial, adjoint en charge des Outre-mer, à hauteur de 40.955 euros, ainsi que les frais d'hébergement et de restauration des trois élus et de leurs trois collaborateurs, présents pour ce déplacement, correspondant à 18.545 euros.

«La Maire de Paris a prolongé son déplacement officiel par un temps privé intégralement pris à sa charge», précise le communiqué, en référence aux quelques jours de vacances pris par Anne Hidalgo à la suite de son déplacement en Polynésie française.