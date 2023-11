Les images spectaculaires des aurores boréales apparues en France ce dimanche

Des aurores boréales sont apparues dans le ciel français ce dimanche 5 novembre. Le phénomène est plus rare sous nos latitudes que près du cercle polaire.

Du rouge, du rose et une pointe de violet : le ciel s'est paré de ses plus belles couleurs au soir du dimanche 5 novembre. Pour la troisième fois cette année, des aurores boréales ont été observées en France, où elles sont d'ordinaire plutôt rares, et dans d'autres pays d'Europe comme la Bulgarie, l'Autriche ou encore l'Ukraine.

Comme en témoignent les nombreux clichés postés sur les réseaux sociaux, le phénomène a été observé dans une large partie de l'Hexagone, du Pas-de-Calais jusqu'aux Alpes, en passant par la Côte-d'Or, l'Isère et la Côte d'Azur.

Selon le médiateur scientifique Pierre Henriquet, qui s'est exprimé sur X, ces couleurs étaient liées à «une vague de particules solaires» provoquant «une tempête géomagnétique et la formation d'une aurore boréale».

En lien avec une nouvelle tempête solaire, de nouvelles aurores boréales ont été observées ce dimanche soir dans le ciel de Côte d'Or, plus exactement à Tanay (nord-est de Dijon).







En lien avec une tempête solaire, des aurores boréales ont été observées en France ce dimanche soir. Superbe photo depuis le Cap Blanc-Nez dans le Pas-de-Calais.

Pour celles et ceux qui sont encore réveilles, sortez et regardez du côté du Nord.







Ces lumières dans le ciel sont fréquentes dans le Grand Nord mais plus rares à des latitudes plus basses comme en France. Elles sont toujours liées à des jets de particules chaudes et magnétiques projetées à des vitesses colossales sur le champ magnétique terrestre.

Une aurore boréale au dessus des Alpes.

Après avoir pu les admirer en Islande, je n'imaginais pas pouvoir en voir un jour depuis le sud de la France : les aurores boréales.



C'est chose fait ce soir, à 20h30 aux étangs de Villepey à Fréjus.

En février dernier, le phénomène s'était déjà produit dans le ciel de l'Hexagone. Des astronomes amateurs et professionnels avaient alors expliqué que les aurores boréales n'étaient visibles en France qu'à condition que l'éruption solaire soit suffisamment forte et orientée dans la bonne direction.