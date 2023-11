Olivier Marleix : «On n’a pas besoin de la loi Darmanin»

Invité de la Grande Interview CNEWS-europe 1, Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, est revenu sur le controversé projet de loi immigration, dont l'examen démarre ce lundi au Sénat.

À l’heure où le projet de loi immigration est examiné en séance publique au Sénat à partir de ce lundi 6 novembre, le texte est considéré comme controversé par la droite et notamment par Olivier Marleix. Invité de la Grande Interview CNEWS-Europe 1, le président du groupe LR à l’Assemblée nationale a estimé que l’«on n’a pas besoin de la loi Darmanin».

«Finalement, la loi actuelle n’est pas si mal. Elle permet aux préfets de faire du cas par cas, toujours dans des considérations très humaines et très pratiques. La semaine dernière, il y a eu 200 régularisations d’un coup à Paris sur un chantier de l’Arena. Cela montre que l’on n’a pas besoin de la loi Darmanin», a-t-il dit.

«On n’a pas besoin d’un appel d’air que serait l’article 3 avec des régularisations massives. On assume le cas par cas. On assume de faire confiance aux préfets. On assume le discernement. J’invite Monsieur Darmanin à faire confiance aux préfets», a-t-il ajouté.

Présenté officiellement en Conseil des ministres le 1er février dernier, le «texte le plus ferme» depuis trente ans selon Gérald Darmanin a traversé un long chemin avant de faire son entrée au Palais du Luxembourg. Celui-ci a été reporté à de nombreuses reprises et pour des raisons diverses.