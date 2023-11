Prières à l'aéroport : existe-t-il des espaces dédiés à chaque religion ?

En France, il est possible de prier à l'aéroport, dans des salles dédiées aux différents cultes religieux. Il est même possible d'assister à des célébrations religieuses.

Prier à l’abri des regards dans un aéroport est possible en France. Alors que la polémique autour d’une prière musulmane collective survenue le dimanche 5 novembre dans un terminal de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle enfle, le PDG d’Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, a tenu à rappeler que des espaces dédiés pour prier existent dans les deux grands aéroports parisiens dans un message publié sur X (ex-Twitter).

Comme l’a rappelé Augustin de Romanet, plusieurs lieux de culte pour prier existent en effet dans les deux grands aéroports proches de la capitale.

1) il s agit d’une première, regrettable;



2) des lieux de culte dédiés existent;



3) la Police aux frontières @DCPAFcom a instruction d’interdire cela et va redoubler de vigilance;



4) pas nécessaire de monter cet épisode,inédit, en exergue en ce moment. https://t.co/X0pApLQSQP — Augustin de Romanet (@Romanet) November 5, 2023

au moins 5 aéroports français disposent de salles

À l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, situé à Roissy-en-France (Val-d'Oise), plusieurs chapelles, synagogues et salles de prière musulmane sont localisées dans les terminaux 1, 2E et 2F. Il est même possible d’assister à des messes catholiques ou des cultes protestants selon les jours et les horaires, qui sont indiqués sur le site internet du groupe ADP.

Du côté de l’aéroport international de Paris-Orly (Val-de-Marne), il est également possible de prier dans une chapelle, une synagogue ou une salle de prière musulmane à Orly 1, 2 et 4. De plus, les terminaux d’Orly 1 et 2 disposent d’un espace de prière ouvert à tous les cultes au niveau des arrivées.

D'autres aéroports français disposent également de salles de prières dans leurs halls à l'image des aéroports de Toulouse-Blagnac, de Lyon-Saint-Exupéry ou de Nice-Côte d'Azur.

En revanche, il n'existe aucune salle dédiée aux prières et aux recueillements dans plusieurs aéroports comme celui de Marseille-Marignane.