Salaire des fonctionnaires : qui pourra bénéficier de cette prime de 10.000 euros ?

Le gouvernement revoit la prime de fidélisation territoriale à destination des fonctionnaires. Il élargit, par le biais d’un décret, le cercle de personnes éligibles à cette somme de 10.000 euros maximum.

Après la prime exceptionnelle des fonctionnaires, le gouvernement élargit la liste des bénéficiaires de la prime de fidélisation territoriale. Pas de grands changements, puisque seuls certains agents du département de Seine-Saint-Denis (93) pourront la toucher.

Le décret, publié samedi 4 novembre, vient seulement étendre la liste des personnes éligibles au dispositif mis en place par le gouvernement en 2020.

Une prime de 10.000 euros maximum qui permet de «tenir compte des difficultés de fidélisation de leurs agents» dans le département, rapporte le décret.

Quels sont les nouveaux services concernés ?

À compter du 1er janvier 2024, la prime de fidélisation sera ainsi également ouverte aux agents de Seine-Saint-Denis des «administrations des douanes et droits indirects, des services d’inspection du permis de conduire et de la sécurité routière ainsi qu’à ceux des services publics de l’hébergement, du logement, de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités, de l'environnement, de l'aménagement et des transports».

Les modalités d’accès à la prime de fidélisation territoriale ont, elles aussi, été revues. Le gouvernement a raccourci le temps d’attente pour la toucher. Jusqu’ici, la prime de 10.000 euros était attribuée en une seule fois, mais à la fin des cinq années de service. À partir de l’année prochaine, elle se fera par versement anticipé, par palier. Les fonctionnaires éligibles toucheront 20% du montant à leur prise de poste. Puis 40% après trois années de service. Le restant dû sera attribué à l’issue de cinq années de poste en Seine-Saint-Denis.

Dans le cas où les agents n’exerceraient pas durant toute la période prévue, la somme leur sera reprise, par remboursement.