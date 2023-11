Crues : le Pas-de-Calais toujours en vigilance rouge ce mardi

Le département du Pas-de-Calais reste toujours placé en vigilance rouge ce mardi par Météo France, en raison d'une «crue exceptionnelle». 6 autres départements sont concernés par une alerte orange aux crues ou pluie-innondation.

La météo continue de faire des siennes. Quelques jours après des inondations liées à la tempête Ciaran, le département du Pas-de-Calais a vu sa vigilance rouge pour «crue exceptionnelle» être prolongée ce mardi matin, jusqu'à mercredi minuit. L'Aa est touché au niveau de Saint-Omer par une «crue exceptionnelle pouvant dépasser la crue historique de 2002», détaille Vigicrues. Le département voisin du Nord est lui en vigilance pluie-inondation.

5 autres départements français sont placés toujours en vigilance orange crues. Sont concernés les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde et la Dordogne. D'après Météo-France, la situation traduit un «risque de crue génératrice de débordements importants, susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes».

Les conditions de circulation pourraient être rendues difficiles et des coupures d'électricité sont suceptibles de se produire. Météo France alerte également sur une potentielle fragilisation ou submersion des digues.

Dans les départements concernés, il est conseillé de s'éloigner des cours d'eau, des ponts mais aussi des sous-sols et de rejoindre un point haut. Il convient de surveiller la montée des eaux mais aussi de limiter ses déplacements et notamment de ne pas s'engager sur une route immergée, même partiellement.