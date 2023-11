Harcèlement scolaire : Gabriel Attal annonce le bannissement durable des auteurs sur les réseaux sociaux

A deux jours de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école, le ministre de l’Éducation Gabriel Attal a visité un lycée parisien ce mardi 7 novembre afin de sensibiliser à cette problématique. Il a rappelé l’arsenal pédagogique et législatif mis en place par le gouvernement pour lutter contre ce fléau.

Une problématique prioritaire pour le ministère de l’Éducation nationale. En déplacement dans un lycée parisien du 13e arrondissement ce mardi, le ministre de l’Éducation Gabriel Attal a mis en avant l’évolution du panel législatif dans la lutte contre le harcèlement scolaire.

«On vient de faire voter à l'Assemblée nationale le bannissement des réseaux sociaux. Ça va rentrer en vigueur dans les prochains mois. Cela veut dire que si vous avez cyberharcelé avec les réseaux sociaux, vous pourrez en être banni. On va supprimer vos comptes, vous n'aurez plus le droit de vous inscrire, et si vous essayez de nouveau, on supprimera le nouveau compte. Cela pourra durer six mois, ou jusqu'à un an», a assuré le ministre.

«Sans même attendre la condamnation, s'il y a une plainte, et que le juge est saisi, confiscation du téléphone portable. Certains disent que le harceleur peut toujours utiliser le téléphone d'un frère, d'une sœur, d'un parent... Peut-être, mais dans tous les cas, ça limite», a ajouté Gabriel Attal.

Pour cela, il a rappelé qu’il était nécessaire qu’une plainte soit déposée par la victime afin de pouvoir mettre en place cette mesure censée limiter ce genre de comportements.

«Ça, c'est quand il y a eu tout le processus, avec une plainte déposée (...) Il faut porter plainte. Je sais que certaines décisions de justice sont parfois décourageantes, on se dit que ça ne change rien, mais on a changé la loi et le harcèlement scolaire est devenu un délit car il peut conduire à la mort», a précisé l’ancien porte-parole du gouvernement.

«Le harcèlement scolaire est un délit»

Gabriel Attal a cité l’exemple du collégien de 13 ans dénommé Lucas, qui s’est suicidé à Golbey le 7 janvier dernier, afin de défendre le nouvel arsenal législatif et pédagogique mis en place par le gouvernement à ce sujet.

«J’ai immédiatement pensé à la maman et à la famille de Lucas pour qui c’est dur. Nous, on se bat pour que les choses changent. La loi a changé récemment en mars 2022. Maintenant, le harcèlement scolaire est un délit parce que ça peut conduire à la mort. On est au début de l’application de cette loi», a rappelé le ministre de l’Education.

Ce dernier a également précisé les autres mesures prises par l’exécutif plus tôt cette année afin d’endiguer le fléau du harcèlement à l’école.

«Cet été, on a pris une décision importante, le chef d'établissement pourra mettre des sanctions disciplinaires pour cyberharcèlement, y compris si l'élève auteur est dans un autre établissement que celui de sa victime, ce qui peut arriver notamment lorsqu'il y a un changement d'établissement (...) avant, il ne pouvait pas y avoir de sanctions s'il s'agissait d'un élève d'un autre établissement, ça on l'a changé», a ajouté Gabriel Attal.

«Il y a par ailleurs beaucoup d’autres mesures qui sont prises sur des sanctions qu’on peut prendre aussi en amont, avant d’en arriver à la justice. Je le dis de manière très claire : on regardera toujours la manière dont nos mesures s’appliquent. Si jamais il faut les faire évoluer, y compris la loi, évidemment on le fera», a conclu le ministre.