«Il y a un manque de réalisme et de crédibilité de la part de Gérald Darmanin», affirme Marion Maréchal

«Il y a un manque de réalisme et de crédibilité de la part de Gérald Darmanin», a affirmé ce mardi sur CNEWS Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête aux élections européennes.

Invitée de La Grande Interview sur CNEWS et Europe 1 ce mardi, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux élections européennes, a estimé que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'était «pas légitime» pour porter son projet de loi sur l'immigration.

L'examen du texte législatif controversé a démarré lundi au Sénat. L'article 3 du projet de loi, visant à régulariser les travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension, centralise une grande partie des critiques, la droite notamment y voyant un «appel d'air» pour l'immigration illégale.

«Ce projet de loi m'apparaît insatisfaisant», a ainsi souligné Marion Maréchal. Et de critiquer le porteur du projet, le ministre de l'Intérieur : «Il y a, selon moi, un manque de réalisme et de crédibilité de la part de Gérald Darmanin, qui pour moi d'ailleurs n'est absolument pas légitime à pouvoir se présenter devant les Français et à porter ce projet de loi».

La tête de liste de Reconquête aux élections européennes a notamment dénoncé le «bilan» du ministre sur le plan «sécuritaire» et «migratoire».