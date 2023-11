«J'ai dû changer d'établissement, c'était une question de vie ou de mort», témoigne une ancienne victime de harcèlement scolaire

Nathan Smadja, ex-victime de harcèlement scolaire et fondateur de l'association Résiste, a témoigné sur le plateau de La Matinale ce mardi 7 novembre : «J'ai dû changer d'établissement [...] C'était une question de vie ou de mort».

Il veut changer les choses. Victime de harcèlement scolaire au collège et fondateur de l’association Résiste, Nathan Smadja s’est exprimé ce mardi sur le plateau de la Matinale de CNEWS, affirmant avoir dû changer d’établissement car c’était «une question de vie ou de mort».

«On a un sentiment de honte, on ne sait pas trop comment prendre la chose, on a des intimidations de toute part venant des harceleurs, donc on se croit seul, on est seul. Moi j’étais face à 400 personnes qui en avaient soit, rien à faire, soit voulaient ma mort», a déclaré Nathan Smadja.

Même en en parlant aux professeurs, il n’y a eu aucune réaction. «Il y a eu des rendez-vous avec mes parents, on me disait que j’étais le problème. Je me souviens d’un moment où on était dans la cours de récréation et un élève vient me donner un coup de poing dans l’œil, je casse mes lunettes évidemment et je vais voir la médecine scolaire qui me dit ‘qu’est-ce que tu as encore fait ?’», a déploré le jeune homme avant d’ajouter que «ça résume à peu près tout je pense».

Il veut faire de l’école publique un lieu «sain»

Les faits se sont déroulés en classe de 6e au collège, Nathan a ainsi dû changer d’établissement : «j’en pouvais plus, c’était une question de vie ou de mort de changer d’établissement donc je suis parti dans le privé hors contrat, je suis sorti du système scolaire lambda», a-t-il déploré.

Un choix bénéfique pour Nathan, qui a pu être suivi durant le reste de son parcours scolaire grâce à une meilleure prise en charge. Pour autant, le jeune homme a fait de son traumatisme une volonté profonde de changer les choses : «aujourd’hui je me bats pour faire de l’école publique un lieu sain», a-t-il affirmé.