Voici la somme qu'il faudrait pour arrêter de travailler, selon une étude

Vous vous êtes sûrement déjà posé cette question : combien d'argent faut-il avoir sur son compte en banque pour arrêter de travailler et continuer de bien vivre en France ? Une étude tente de répondre à la question.

Arrêter de travailler tout en continuant à avoir un bon train de vie, c'est un rêve pour de nombreux Français. Selon une récente étude réalisée sur 1.015 personnes en France par l'Ifop, 62% des Français rêvent de pouvoir arrêter de travailler en gagnant suffisamment d'argent mensuellement pour vivre correctement. Alors qu'on pourrait penser le contraire, ce sont les plus jeunes qui rêvent le plus de ne pas travailler. En effet, 78 % des moins de 35 ans aimeraient ne plus avoir à travailler lorsque «seulement» 59 % des plus de 35 ans y seraient favorables.

56 % des Français interrogés déclarent qu'ils arrêteraient même de travailler directement après une importante rentrée d'argent.

Plus ou moins d'un million d'euros pour arrêter de travailler ?

Pour vivre à un niveau de vie décent en France, un chercheur de l'Institut de recherches économiques et sociales pense qu'un célibataire a besoin d'un salaire net de 1.630 euros par mois. Un homme célibataire de 30 ans qui voudrait arrêter de travailler en continuant à avoir un train de vie acceptable devrait donc posséder la somme de 978.000 euros en partant du principe qu'il vivra jusqu'à 80 ans.

Toutefois, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, le calcul devient de suite plus complexe. Ensuite, l'étude ne prend pas en compte les possibles variations liées à l'inflation qui touche la France sur plusieurs secteurs d'activités. Si vous disposez de 978.000 euros au 7 novembre 2023, vos 1.630 euros n'auront certainement pas la même valeur dans 40 ans. Surtout, tout dépend du niveau des prix de l'immobilier pour vous loger, certaines régions comme l'Ile-de-France exigeant un salaire nettement supérieur pour accéder au logement ou à la propriété.

Cependant certaines circonstances font évoluer les calculs. Le patrimoine immobilier constitue un levier très important pour ne plus avoir à travailler : «Si vous héritez jeune ou qu'on vous offre un logement, vous avez un avantage dans la vie. Il faut aussi manger, mais le reste, c'est de l'argent de poche», commente Maxime Chipoy pour Ouest France.