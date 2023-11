Dino Scala : qui est cet homme reconnu coupable de 54 faits et surnommé le «violeur de la Sambre» ?

Diffusée d'ici à la fin de l'année, la série «Sambre» s'inspire du parcours criminel de Dino Scala. Surnommé «le violeur de la Sambre», il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 2022.

Au moment de son arrestation en 2018, Dino Scala, surnommé «le violeur de la Sambre» était recherché par les enquêteurs depuis 1996. Son parcours criminel, qui a duré plusieurs décennies, a inspiré la série «Sambre» qui doit être diffusée à la télévision d'ici la fin de l'année. En juillet 2022, l'homme a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour 54 faits de viols, tentatives de viol, agressions ou atteintes sexuelles.

Il avait dans un premier temps fait appel de cette condamnation, avant de se désister en octobre dernier. D'après son avocate, Margaux Mathieu, Dino Scala, aujourd'hui âgé de 62 ans, ne souhaitait pas «imposer un second procès à ses proches, ainsi qu'aux parties civiles, le premier procès ayant été particulièrement médiatisé, long et éprouvant».

Ouvrier bien inséré, marié, père de famille, entraîneur d'un club de football, Dino Scala a vécu une double vie pendant trente ans. Les faits pour lesquels il a été condamné ont en effet été commis entre 1988 et 2018 près de son domicile, autour de la rivière Sambre, en France mais aussi en Belgique.

A l'origine, cet homme était poursuivi pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle. Il a reconnu 40 de ces faits et a été jugé coupable par les Assises du Nord de 54 d'entre eux. Le «violeur de la Sambre» a été acquitté d'un viol et d'une tentative de viol, sept des tentatives de viol qui lui étaient reprochées ont par ailleurs été requalifiées en atteintes sexuelles.

Son mode opératoire était souvent le même : il agressait ses victimes presque toujours à l'aube, en hiver et généralement sur la voie publique. Dino Scala attaquait par derrière et se montrait violent, étranglant ses victimes, âgées de 13 à 48 ans au moment des faits, ou les menaçant d'un couteau.

Avant d'être arrêté en 2018, l'homme n’était pas connu des services de police : son casier judiciaire était vierge. Il n’était pas non plus inscrit au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui regroupe les empreintes génétiques utiles à la résolution d’enquêtes visant les criminels et agresseurs sexuels. Son ADN avait toutefois été recueilli sur plusieurs scènes de viol.

C'est l’agression d’une jeune fille en février 2018, dans la commune belge d’Erquelinnes, qui a permis d'appréhender Dino Scala. Le mode opératoire était semblable aux anciennes affaires et les images de vidéosurveillance ont mis les enquêteurs sur la piste d'une voiture dont la plaque d’immatriculation a permis de remonter jusqu'au coupable.