Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Le grondement du tonnerre risque de se faire entendre ce jeudi 9 novembre sur une partie du pays. Météo-France a placé 13 départements français en vigilance jaune orages pour la journée.

Elle concerne le Calvados, la Manche, les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde et les Landes.

©Météo France

Ce jeudi après-midi, Météo France prévoit «un temps instable avec de courtes éclaircies mais des averses de plus en plus fréquentes» sur la majeure partie du pays. Ces précipitations pourront «prendre un caractère orageux le long des côtes de la Manche et sur la façade atlantique».

Lors d'un orage, le service de météorologie conseille de se mettre à l'abri mais de ne jamais stationner sous un arbre isolé ou sous un surplomb. En cas de foudre, il est par ailleurs recommandé d'éviter de manipuler tout conducteur d'électricité.