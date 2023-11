Voici les 5 vignobles les plus chers de France

D’après la dernière étude de l’agence de statistiques du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l’Agreste, le prix du vignoble à l’hectare est en forte croissance dans l’ensemble du territoire français. Voici les cinq domaines les plus chers de France : chacun possède une histoire et des spécificités propres.

Comme dans les rayons des cavistes pour le vin, les prix grimpent aussi dans les vignobles français... Avec parfois des sommes astronomiques. C’est ce que démontre le dernier rapport de l’Agreste, publié au mois de juillet dernier. Sur l'année 2022, le prix à l’hectare de l’ensemble du vignoble français a augmenté de 2% à 12% en moyenne dans l'Hexagone, avec des pointes de croissance en Bourgogne et dans le Bordelais. Cinq d’entre eux se distinguent par leurs prix très élevés : tous sont situés dans le vignoble bourguignon ou bordelais.

Bordeaux Saint-Julien

Nous commençons notre tableau par la rive gauche de la Gironde, dans l'encépagement de l'appellation Saint-Julien au nord de Bordeaux, où l'hectare de vigne se négociait jusqu'à 1,80 million d'euros en 2022. Il s'agit d'un très grand domaine, qui s'étend sur 918 hectares. Nous y trouvons parmi les plus grands noms du vin rouge en France et dans le monde, dont 11 crus recensés dans le Classement officiel de 1855 : Château Ducru-Beaucaillou, Château Gruaud Larose ou encore Château Saint-Pierre. Ce domaine tire son nom du baron de Saint-Pierre, qui reprit ce domaine au XVIIIe siècle. Sa renommée ne date vraiment que des années 1970. Comme de nombreux domaines de la région bordelaise, ils étaient convoités dès la période médiévale pour la fertilité exceptionnelle de leur sol et pour le doux climat qui règne dans la région. Attention, comme pour tous les vins de ces domaines, il faut avoir les moyens pour se procurer une bouteille : 45 euros au minimum pour un cuvée de 2019.

Bordeaux Pomerol

Situé sur la rive droite de la Gironde, en face de Pauillac, l'hectare de vigne sur le Pomerol peut atteindre les 2 millions d'euros dans cette zone du vignoble bordelais, qui s'étend sur une surface de 786 hectares. On y cultive le cépage du Merlot (83%), complété par le Cabernet franc (13%). Parmi les domaines célèbres, l'on trouve le domaine Petrus dont le vin est réputé pour être l'un des plus demandés au monde, alors même que les vins de Pomerol ne possèdent pas un classement officiel comme le Saint-Émilion. Le domaine Petrus, qui n'est pas rattaché à un château spécifique, tire son origine du lieu-dit sur lequel sont installées les terres, le prénom Petrus faisant directement référence à saint Pierre, le premier pape de l'Église. Petrus produit en moyenne 30.000 bouteilles par an. Le Petrus fut notamment servi pour le banquet du mariage d'Elizabeth II, en 1947.

Bourgogne premier cru blanc

En Bourgogne, un hectare de vignes de Premier Cru Blanc s’élève à 2 millions d’euros, selon ce classement en 2022. Un tarif en hausse de 15% par rapport à 2021. Un chiffre à comparer avec le rouge équivalent qui se négocie à 870.000 euros par hectare. Pourquoi un tel écart entre les vignobles de vin rouge et de vin blanc ? Une explication est que le vin blanc se vend souvent plus cher que le rouge dans cette zone, grâce à la présence de domaines très célèbres pour leur vin blanc en particulier, dont Romanee-Conti, Criots-Bâtard-Montrache, qui font inexorablement monter les prix à l'hectare, du fait de leur rendement élevé.

Bordeaux-Pauillac

Loin derrière le numéro 1, le prix à l’hectare dans le vignoble bordelais situé sur la rive gauche du Médoc, s’élève tout de même à 3 millions d’euros. Capitale du Médoc viticole, le village de Pauillac a donné son nom à une des appellations les plus prestigieuses au monde. Parmi les domaines connus autour de ce village, l’on trouve Château Lafite, propriété de la famille de banquiers Rothschild depuis 1868. Ce domaine tire son nom de Jean-Jacques de La Fite, dernier propriétaire mâle de sa lignée. Après sa mort, en 1740, la famille de Ségur en prend possession jusqu’à la Révolution française. C’est pendant le XVIIIe siècle que Château Lafite connaît ses heures de gloire grâce au marquis de Nicolas-Alexandre Ségur, qui perfectionne la technique de vinification et apporte un prestige unique à son vin. En 1760, le comte de Richelieu fait introduire le Château Lafite à la cour de Versailles. Quelques années plus tard, Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, fait l’acquisition d'un Château Lafite 1787, sur laquelle ses initiales, Th.J., sont gravées.

Bourgogne Grand Cru

Avec une pointe à 7,8 millions d’euros l’hectare, c’est le vignoble de la Côte d’Or qui bat tous les records de prix, loin devant les prestigieuses parcelles bordelaises. Les chiffres de 2022 ne sont pas publiés par l’Agreste, mais ils défient bien-sûr toute concurrence. C’est dans ce secteur que se situe le très prestigieux domaine Romanee-Conti, dont les bouteilles sont régulièrement estimées les plus chères au monde. Dans le classement 2022-2023, le prix moyen d’une bouteille Romenee-Conti Grand Cru 1945 s’établissait à 14.173 euros et la bouteille la plus chère s’est négociée à... 482.000 euros. À titre de comparaison, le deuxième vin le plus cher au monde, le Rieseling Trockenbeerenauslese, Mosel allemand, se vendait à 10.217 euros la même année avec un prix maximal de 29.653 euros.