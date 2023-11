Bébé brûlé comparé à une recette sur Instagram : l’influenceuse en garde à vue pour apologie du terrorisme

Haneia Nakei, l’influenceuse ayant comparé le bébé brûlé dans un four en Israël par les islamistes du Hamas à une recette de cuisine sur Instagram, a été interpellée et placée en garde à vue, a appris CNEWS de source policière. Elle est poursuivie pour apologie du terrorisme.

Des propos épouvantables. Ce jeudi 9 novembre, l’influenceuse Haneia Nakei, qui avait ironisé au sujet de la mort d’un bébé israélien lors des attaques du Hamas le 7 octobre dernier le comparant à une recette de cuisine sur Instagram, a été interpellée par la brigade criminelle pour «apologie du terrorisme» et placée en garde à vue, a appris CNEWS de source policière, confirmant une information du Parisien.

Cette interpellation fait suite à une enquête ouverte pour apologie du terrorisme après la saisine de la justice par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

La vidéo face caméra de cette influenceuse avait suscité l’indignation des internautes. «À chaque fois que je tombe sur l’histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de savoir s’ils ont mis du sel, du poivre ou du thym ? À quoi l’ont-ils fait revenir ? Quel était l’accompagnement ?», disait-elle, dans le contenu relayé sur les réseaux sociaux.

Une autre voix féminine avait interpellé la protagoniste en disant que «l’accompagnement avec ce gigot de bébé n’était autre qu’une assiette de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise. On l’a mariné avec du sel, du thym, une sauce barbecue…». «Pas mal, je trouve que c’est un menu plutôt pas mal», avait conclu l’influenceuse.

À la suite de cette vidéo scandaleuse, l’ambassade d’Israël en France avait condamné «avec la plus grande fermeté les immondes propos négationnistes et antisémites» dans un post partagé sur X.

«Dans une immonde story, cette femme ironise, de façon totalement décomplexée et inhumaine, des conditions ignobles dans lesquelles un bébé aurait été placé dans un four par les terroristes, tandis que sa mère se faisait violer et son père assassiné», avait poursuivi l’ambassade dans sa publication appelant à supprimer tous les réseaux sociaux de cette jeune femme.