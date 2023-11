Christian Estrosi : «LFI ne veut pas s'afficher avec le RN à la marche contre l'antisémitisme, mais elle manifestait avec lui contre la réforme des retraites en 2019»

«LFI ne veut pas s'afficher avec le RN à la marche contre l'antisémitisme, mais elle manifestait avec lui contre la réforme des retraites en 2019», a ironisé ce jeudi sur CNEWS Christian Estrosi, maire de Nice.

La France insoumise (LFI) et ses députés «ne participeront pas» à la marche contre l'antisémitisme prévue dimanche à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, a fait savoir ce mercredi le parti dans un communiqué, en dénonçant la présence annoncée du Rassemblement national. Une «tournure politicienne médiocre» regrettée par Christian Estrosi qui rappelle qu'il s'agit avant tout d'une «manifestation citoyenne».

«Naturellement, c'est bien d'appeler à un rassemblement dimanche. Avec Édouard Philippe, en tant que vice-président d'Horizons, nous encourageons à ce qu'il y ait la plus grande mobilisation à l'appel du président du Sénat, et de la présidente de l'Assemblée nationale. Ce que je regrette, c'est de voir la tournure politicienne médiocre de ces débats, alors que cela doit être une mobilisation de citoyens», a rappelé Christian Estrosi.

La France insoumise dans le viseur

Dans son viseur, la France insoumise, qui a annoncé ce mercredi 8 novembre qu'elle ne participera pas à la marche contre l'antisémitisme ce dimanche à Paris, tout en dénonçant la présence annoncée du Rassemblement national. «Je déplore ces tentatives de récupération des uns et des autres, avec LFI qui dit qu'ils n'iront pas parce qu'il y a le Front national (Rassemblement national, ndlr). Il me semble qu'en 2019, LFI et le RN défilaient ensemble contre les retraites. Donc on voit bien que c'est un faux prétexte», martèle le maire de Nice.

«Ce qu'il faut, c'est que les Français qui croient, ou qui ne croient pas, de toutes les religions, qui se reconnaissent dans notre citoyenneté sur le thème de la République et de l'antisémitisme, soient prêts à se mobiliser», a-t-il conclu.