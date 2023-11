Pluies et inondations : le Pas-de-Calais en vigilance rouge à partir de 14h

Météo France a placé le Pas-de-Calais en vigilance rouge aux pluies et inondations ce jeudi, à partir de 14h.

Touché par des inondations historiques qui ont fait d'importants dégâts, le Pas-de-Calais passe jeudi en vigilance rouge et ne devrait pas connaître de décrue avant vendredi, entraînant des fermetures d'écoles deux jours durant.

Dans un bulletin publié jeudi à 06H07, Météo-France prévoit un «nouvel épisode pluvieux intense faisant suite à des cumuls déjà exceptionnels depuis plusieurs jours et intervenant dans un contexte hydrologique très préoccupant». Ces pluies, parfois accompagnées d'orages, devraient persister jusqu'à vendredi en fin de matinée, a estimé le prévisionniste.

Météo-France a placé le Pas-de-Calais en vigilance rouge crues pour les fleuves Liane et Aa. Le département passe en outre en vigilance rouge pluie et inondation à partir de 14h. Le Nord est pour sa part en vigilance orange pluie et inondation.

Pour ce qui est des fleuves, la Liane et l'Aa sont en vigilance rouge crues dans le Pas-de-Calais, tandis que l'Hem, la Canche et la Lys amont-Laquette sont en vigilance orange, a indiqué Vigicrues.

Dans l'ouest du Pas-de-Calais, les cumuls de pluie atteindront 50 à 70 mm, voire 80 à 100 mm localement dans le Boulonnais et le Montreuillois, selon Météo-France. Dans le Nord, les cumuls atteindront 20 à 40 mm, voire 50 mm dans l'ouest du département.