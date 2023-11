Pluies et inondations : le Pas-de-Calais maintenu en vigilance rouge ce vendredi, les écoles de 200 communes fermées

Météo France a placé le Pas-de-Calais en vigilance rouge aux pluies et inondations ce vendredi. Les établissements scolaires et crèches de 200 communes du département restent fermés.

Touché par des inondations historiques qui ont fait d'importants dégâts, le Pas-de-Calais a été maintenu en vigilance rouge ce vendredi, et ne devrait pas connaître de décrue avant samedi, entraînant des fermetures d'écoles jusqu'à dimanche soir.

Dans un bulletin publié ce jeudi soir, Météo-France prévoit un «nouvel épisode pluvieux intense faisant suite à des cumuls déjà exceptionnels depuis plusieurs jours et intervenant dans un contexte hydrologique très préoccupant». Ces pluies, parfois accompagnées d'orages, devraient persister jusqu'à vendredi en fin de matinée, a estimé le prévisionniste.

A noter que le département a également été maintenu en vigilance rouge pour crues.

En raison du risque d'inondations, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi après-midi la fermeture des établissements scolaires de 200 communes du département.

«J'ai demandé au préfet du Pas-de-Calais de fermer dans 200 communes du Pas-de-Calais, les établissements scolaires» et les crèches, a indiqué le ministre, soulignant que «ces pluies (...) dépassent les prévisions que nous avons faites».

Face aux nouvelles pluies très importantes dans le Pas-de-Calais, j’appelle la population à la plus grande prudence et au respect des consignes de sécurité. Par mesure de précaution, j’ai demandé au préfet de fermer les crèches et établissements scolaires de 200 communes qui… pic.twitter.com/ishvtWxU8S

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 9, 2023