Crues : voici ce qui est interdit en vigilance rouge

Le département du Pas-de-Calais a été maintenu en vigilance rouge pour la journée du samedi 11 novembre, en raison d'une «crue exceptionnelle». Dans un communiqué, la préfecture rappelle les comportements à éviter.

Alors les inondations persistent dans le nord de la France, Météo-France a décidé de maintenir le Pas-de-Calais en alerte rouge crues ce samedi 11 novembre.

«De nouvelles pluies intenses touchent plusieurs bassins ce vendredi, et devraient se prolonger ce samedi», précise le prévisionniste dans son dernier bulletin. La Liane, l'Aa et la Canche sont notamment concernés par ces intempéries.

Eviter les déplacements

À cette occasion, les autorités ont tenu à rappeler les comportements à avoir lorsque ces phénomènes météorologiques se produisent.

Dans un communiqué, la préfecture conseille d'éviter tout type de déplacement, de rester chez soi, et de ne surtout pas avoir recours à son véhicule.

Elle recommande de ne pas descendre dans les sous-sols de son domicile et de protéger ses biens qui seraient susceptibles d'être inondés. Et invite, en outre, les habitants à se prémunir de moyens d'éclairage de secours, et de faire une réserve d’eau potable.

Selon un dernier bilan, trois blessés légers sont à déplorer depuis lundi dans la zone concernée, où près de 350 pompiers se relaient pour assurer une permanence.