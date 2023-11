Météo : pourquoi la Vendée et la Charente-Maritime restent-elles sous vigilance orange pour les crues ce samedi ?

Déjà placées en alerte orange pour les crues ces derniers jours, la Vendée et la Charente-Maritime ont été maintenues, ce vendredi, à ce niveau de vigilance par Météo-France pour le week-end. Les fortes précipitations attendues ces prochaines heures pourraient provoquer des inondations.

Deux départements particulièrement surveillés en cette fin de semaine. Dans son bulletin publié ce vendredi en fin de journée, Météo-France a maintenu la Charente-Maritime et la Vendée en vigilance orange pour les crues, comme cela était le cas depuis plusieurs jours.

© Météo-France

Le service Vigicrues a placé les cours d’eau de la Sèvre Niortaise aval, de la Boutonne amont et aval, ainsi que la Charente aval en vigilance crues orange pour cette soirée de vendredi et la journée de samedi.

Prudence en #Vendée en vigilance orange crues, à proximité de la Sèvre niortaise aval, en raison des pluies passées et des coefficients de marées à la hausse.



La justification avancée est simple : les fortes précipitations attendues ces prochaines heures et les coefficients de marée importants pourraient provoquer des inondations autour de ces points d’eau.

De plus, les sols de ces régions sont déjà gorgés d’eau en raison des passages successifs des tempêtes Ciaran et Domingos la semaine dernière. Les autorités redoutent donc de nouvelles crues d'ici à ce week-end avec l’arrivée de nouvelles précipitations dans ces deux départements.

Des mesures prises pour endiguer les crues potentielles

Un porte-parole de la préfecture de Charente-Maritime a indiqué à l’AFP qu’un plan a été mis en œuvre pour limiter au maximum les crues et les inondations. «On est extrêmement vigilants, on gère ça presque comme une crise à venir, sur laquelle on anticipe un maximum», a assuré ce dernier.

Jean Biechlin, le directeur général de la Rese (Régie d'exploitation des services de l'eau) du département a indiqué que 28 pompes ont été mises en place pour évacuer les excédents d'eau. Il a ajouté que dix autres ont été mises à disposition en cas de besoin. Au total, 40 agents de la Rese devraient être déployés dans le département ce week-end pour lutter contre d'éventuels débordements.

Outre les départements de Vendée et de Charente-Maritime, Météo-France a également maintenu un troisième département en vigilance orange crues pour ce vendredi et ce samedi, à savoir le Nord.

Enfin, le Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge pour les crues en cette fin de semaine.