Transports des personnes handicapées en Ile-de-France : Valérie Pécresse a détaillé les objectifs du Pam ce vendredi

La présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, a reconnu ce vendredi 10 novembre des dysfonctionnements dans la gestion du transport des personnes handicapées. Elle a détaillé les axes d'amélioration du Pam, pour tendre vers l'objectif de la prise en charge «à 100%».

À l'occasion d'une rencontre avec des associations de personnes en situation de handicap, la présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse est revenue ce vendredi 10 novembre sur les dysfonctionnements liés au transport des personnes handicapées dans la région francilienne.

Elle a, dans un premier temps, évoqué la complexité de la régionalisation du service Pam (Pour Aider à la Mobilité). Pour rappel, la gestion était propre aux départements avant le 12 juillet dernier, date à laquelle l'exploitation par Pam 75 avait basculé vers Pam Francilien.

«La régionalisation du Pam a permis d'augmenter de 7% les courses pour les personnes les plus lourdement handicapées», a indiqué la présidente d'IDFM, mettant en avant un doublement des effectifs des téléopérateurs, nécessaires dans l'accompagnement des usagers et dans l'affectation des véhicules adaptés. «On est passé de 20 à 40 téléopérateurs», a précisé Jérôme-Antoine Piva, directeur général de Kisio, filiale du groupe Keolis.

une flotte de véhicules bientôt agrandie

Parmi les personnes présentes dans la salle de conférence ce vendredi, un usager du service Pam a déploré «des annulations de courses». Puis une représentante d'association a raconté sur la situation d'une femme se plaignant régulièrement d'une mauvaise prise en charge lors de ses trajets.

En réponse à ces interrogations, Valérie Pécresse s'est montrée claire. «Il y a une marge de progression certaine sur les annulations de trajets. Lors de la journée d'hier, jeudi 9 novembre, sur un peu plus de 1.600 courses, 13 ont été annulées, ce qui représente moins de 1%, là où la part des annulations du jour au lendemain s'approchait de 7% il y a quelques mois», a-t-elle dit, concédant néanmoins que ces annulations étaient problématiques.

La présidente de la région Ile-de-France a ensuite reconnu une difficulté supplémentaire concernant le transport de personnes atteintes de lourds handicaps moteurs, mais que la flotte de véhicules allait être agrandie, et que les acteurs (téléopérateurs, transporteurs, associations) seraient sujets à des formations supplémentaires à l'avenir. Ainsi, le nombre de véhicules adaptés aux personnes handicapées devrait prochainement passer de 200 à 250.

Un service en ligne plus simple

Enfin, Valérie Pécresse s'est adressée aux associations afin qu'elles alertent leurs membres sur le nombre de dossiers complétés. «Sur 4.500 usagers actuels du Pam, 2.000 n'ont à ce jour pas encore complété leurs dossiers», a réagi la présidente d'IDFM. Elle a notamment souhaité faciliter cette procédure pour les ayants-droits, qui ne devront bientôt plus que transmettre leur carte d'invalidité ainsi qu'un extrait du livret de famille, plus facile à obtenir que les actes de naissance.

Valérie Pécresse a aussi insisté sur le fait de faire connaître le service à des potentiels ayants-droits, avec le déploiement d'une agence mobile Pam, qui «viendra à la rencontre des usagers», a conclu la présidente de région. «Ce service sera au plus près des sites et des établissements pour faciliter les inscriptions», a expliqué Clément Michel, Directeur général France, Ile-de-France et Territoires de Keolis.