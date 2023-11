Eric Woerth : «Le président de la République n’a pas à s’excuser de ne pas venir à une manifestation»

Invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche 12 novembre sur CNEWS et Europe 1, Éric Woerth, député Renaissance de l’Oise, a estimé qu'Emmanuel Macron n'avait pas «à s'excuser» de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme.

Pointé du doigt pour avoir annoncé qu'il ne participerait pas à la marche contre l'antisémitisme, ce dimanche 12 novembre, Emmanuel Macron «n'a pas à s'excuser», selon Eric Woerth. Invité du Grand Rendez-vous, le député Renaissance de l'Oise a estimé que le rôle d'un président de la République «n'est pas de manifester».

Puisqu'Emmanuel Macron a été «élu par l'ensemble des citoyens», il représente «le pouvoir», selon l'élu qui est également questeur de l'Assemblée nationale.

Aussi, sa mission est de «dire ses convictions» et «mettre en place les moyens pour faire en sorte que cette explosion de l'antisémitisme se réduise». Mais pas de «défiler», a insisté le député.

Jugeant la présence des «politiques» et du gouvernement lors de la manifestation suffisante, Eric Woerth a ajouté : «Cette marche a été appelée de façon d’ailleurs assez originale, je ne crois pas que ça ait déjà été le cas, par le président du Sénat et la présidente de l’Assemblée nationale et je pense que c’est très bien comme ça».