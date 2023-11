Inde : une quarantaine d’ouvriers pris au piège dans l’effondrement d’un tunnel

Un tunnel routier en construction s'est effondré en Inde ce dimanche 12 novembre, laissant au moins quarante ouvriers pris au piège à l’intérieur.

Le compte à rebours est lancé. Dans le nord de l’Inde, au moins une quarantaine d’ouvriers sont piégés à la suite de l’effondrement d’un tunnel routier en construction ce dimanche 12 novembre, d’après les informations d’un responsable des secours.

Le drame s’est déroulé plus tôt dans la matinée du dimanche au sein de la région de l’Himalaya, au moment où un groupe d'ouvriers quittait le site de construction, croisant une équipe de remplacement qui arrivait.

40 workers trapped after a portion of an under-construction #tunnel between Silkyara and Dandalgaon on the #Brahmakhal-Yamunotri National Highway collapsed on Sunday. Oxygen is being supplied inside the tunnel through water pipes. https://t.co/qJ6PCDtth7

