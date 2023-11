Inondations dans le Pas-de-Calais : plusieurs établissements scolaires fermés jusqu’à mardi

Les établissements scolaires resteront fermés lundi et mardi dans 279 communes du Pas-de-Calais en raison des inondations qui touchent le département, a annoncé ce dimanche la préfecture.

Malgré 48 heures d'accalmie et la décrue progressive des cours d'eau, le Pas-de-Calais s’attend à un nouvel épisode difficile. Ainsi, la préfecture a annoncé, ce dimanche 12 novembre, que les établissements scolaires resteront fermés, lundi et mardi, dans 279 communes, en raison des inondations qui touchent le département.

Ces fermetures concernent «les crèches, à l'exception des crèches hospitalières, les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges et les lycées», a précisé la préfecture.

Le département sera placé lundi en vigilance jaune pluie et inondation, vents violents et vagues-submersions, selon la préfecture, qui dit s'attendre à «5 à 10 mm» de précipitations ce dimanche après-midi, «15 mm dans la nuit de dimanche à lundi, 15 mm dans la journée de lundi et 10 mm sur les bassins côtiers mardi».

Environ 250 communes ont été ou sont toujours concernées par les inondations, parfois dans des conditions dramatiques.

Des foyers privés d’électricité

D'après le sénateur du Nord, Franck Dhersin, 10.000 sinistrés ont été recensés à la suite des tempêtes Ciaran et Elisa qui ont touché le Pas-de-Calais la semaine dernière. Le bilan est de quatre blessés légers depuis lundi dernier dans le département, selon la préfecture.

Dans le détail, 1.272 foyers sont privés d’électricité et «6.000 clients sont impactés en relai mobilité». Le trafic ferroviaire est interrompu sur deux tronçons (Boulogne-Etaples et Saint-Pol-Etaples) sans date de reprise prévue pour le moment. Une soixantaine d'axes routiers restent coupés.

Quelque 155 communes ont déposé un dossier pour être reconnues en catastrophe naturelle. Une décision est attendue ce mardi.