Marche contre l'antisémitisme : «Il est malheureux qu’une partie de la classe politique ne prenne pas conscience de l’importance du moment», estime Marine Le Pen

La France Insoumise a annoncé ne pas vouloir participer à la «marche contre l'antisémitisme», organisée ce dimanche à Paris par Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Ce à quoi Marine Le Pen a réagi en expliquant qu'il «est malheureux qu’une partie de la classe politique ne prenne pas conscience de l’importance du moment».

Marine Le Pen, dont la présence dans ce cortège est contestée par la gauche et la majorité en raison du passé antisémite de son parti, a estimé qu'il s'agissait de «petite politique politicienne».

Elle a par ailleurs réagi à la non-participation de la France insoumise au rassemblement en expliquant que le parti ne «prenait pas conscience de l'importance du moment».

«Il est malheureux qu'un certain nombre de responsables politiques ne se rendent pas compte que ce qui est en train de se dérouler en France nécessite l'unité de l'ensemble du peuple français, et qu'ils pourraient pendant quelques heures faire une pause, et arrêter leur politique politicienne. Juste pour quelques heures», a estimé Marine Le Pen.