«Jean-Luc Mélenchon n'a plus de mandat, il n’a qu'un compte Twitter», ironise Yaël Braun-Pivet

«Jean-Luc Mélenchon n'a plus de mandat, il n’a qu'un compte Twitter», a raillé ce lundi sur CNEWS Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale. Le leader de La France insoumise (LFI) a estimé que la marche contre l'antisémitisme de dimanche à Paris avait été un échec.

Invitée de la Grande interview CNEWS-Europe 1 de ce lundi 13 novembre, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet est revenue sur les derniers mots de Jean-Luc Mélenchon, ce dernier indiquant que la marche contre l’antisémitisme de ce dimanche 12 novembre était «un échec».

«Jean-Luc Mélenchon n’est pas titulaire de mandat. Il n’en a plus. Il n’a manifestement qu’un compte Twitter. Sa pensée est rabougrie. Par ses expressions, il ne fait que salir ce qui s’est passé hier et bien d’autres choses», a dit Yaël Braun-Pivet.

Au total, plus de 182.000 personnes ont défilé ce dimanche après-midi en France, dont 105.000 à Paris lors de la grande marche «civique» contre l'antisémitisme, a indiqué la préfecture de police.

Plutôt dans la journée, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel et le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure ont fait les frais de huées de la part de certains manifestants lors de leur arrivée à la marche contre l’antisémitisme.

Ces cadres de gauche se sont vu reprocher leur appartenance à la Nupes, et principalement leur proximité avec La France insoumise, qui avait décidé de ne pas se rendre à cette marche, et dont les positions sur le conflit entre le Hamas et Israël avaient suscité de vives polémiques depuis le 7 octobre.