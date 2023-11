Marche contre l'antisémitisme : Emmanuel Macron «a probablement raté un rendez-vous avec l'Histoire», selon Jordan Bardella

En décidant de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme ce dimanche à Paris, Emmanuel Macron «a probablement raté un rendez-vous avec l'Histoire», a estimé ce lundi Jordan Bardella, président du RN et député européen.

Le président du Rassemblement national, dont la présence a été contestée par la gauche et par la majorité en raison de l'histoire antisémite de son parti, a regretté l'absence d'Emmanuel Macron à l'occasion de la grande marche civique contre l'antisémitisme. Il s'agit, selon Jordan Bardella, d'un «rendez-vous manqué» avec l'Histoire.

Marche contre l'antisémitisme : "Je regrette l'absence du président de la République, il a probablement raté un rendez-vous avec l'Histoire"@J_Bardella dans #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/0uGST0cSNt — RTL France (@RTLFrance) November 13, 2023

«Je regrette l'absence du président de la République car je pense que sa présence aurait permis d'accorder plus de poids à cette cause, qui est la lutte contre l'antisémitisme, et je m'interroge sur les calculs qui ont précédé à ce choix», a affirmé Jordan Bardella sur RTL.

«Quand on est le président de la République, on n'est pas jugé à ce que l'on dit, mais on est jugé à ce que l'on fait. Et je pense en l'occurrence qu'il se serait grandi à participer à cette marche, et qu'il a probablement raté un rendez-vous avec l'Histoire. La lutte contre l'antisémitisme est la cause de tous les Français, notre rôle était d'y être et à chaque fois que la République nous convoque, nous répondons à son appel», a conclu le président du Rassemblement national.