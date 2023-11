Marche contre l’antisémitisme : «Les Français ont répondu présent à notre appel», se réjouit Yaël Braun-Pivet

«Les Français ont répondu présent à notre appel», a déclaré ce lundi 13 novembre sur CNEWS Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, au lendemain des mobilisations contre l'antisémitisme qui se sont organisées un peu partout en France.

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est revenue dans la Grande interview CNEWS-Europe 1 sur la marche contre l’antisémitisme qui a eu partout en France ce dimanche 12 novembre.

«C’était un rassemblement citoyen. C’est ce que nous voulions avec le président du Sénat Gérard Larcher. Nous n’avons pas fait d’appel aux partis politiques. Nous n’avons pas fait appel à telles ou telles catégories de personnes. Nous avons fait un appel aux Français. Et ils ont répondu présent à celui-ci. C’est ce qui m’importe le plus. Nous avons fait une marche pour la République et contre l’antisémitisme. La République n’appartient pas aux partis politiques», a indiqué la présidente de l’Assemblée nationale.

«La République appartient à tous les Français. C’est un succès populaire. C’est un succès citoyen. Nous avons la République en partage. C’est ce que nous avons rappelé avec force hier. Nous ne faisons pas de distinguo dans la République. Nous tenons à ses valeurs cardinales dont la laïcité, la liberté de conscience et la liberté de croyance. Nous voulons protéger chacun des enfants de la République. C’était le sens fort de notre marche», a-t-elle ajouté.

105.000 participants à cette marche à Paris

Au total, plus de 182.000 personnes ont défilé ce dimanche après-midi en France, dont 105.000 à Paris lors de la grande marche «civique» contre l'antisémitisme, a indiqué la préfecture de police.

Le cortège s'était constitué derrière une banderole «Pour la République, contre l'antisémitisme», derrière laquelle ont également marché la Première ministre Elisabeth Borne et les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande.

La tête du cortège s'était élancée depuis l'esplanade des Invalides avant de faire un premier arrêt pour entonner une Marseillaise.