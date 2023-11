Météo : voici les 9 départements placés en vigilance orange crues et pluie-inondation jusqu'à mardi

Météo-France a placé, ce lundi 13 novembre et jusqu'à mardi, 9 départements en vigilance orange pour un risque important de crues et d'inondations.

Neuf départements ont été placés en vigilance orange pour «crues» et «pluie-inondation» par Météo-France pour la journée du mardi 14 novembre. Des précipitations importantes continuent de tomber sur des sols déjà gorgés d'eau.

La vigilance orange pluie-inondation touche la Savoie, la Haute-Savoie et le Nord. Tandis que l'alerte «crues» concerne également ces départements, ainsi que le Pas-de-Calais la Vendée, la Charente-Maritime, le Doubs, Jura et les Vosges. Météo-France signale que des «crues importantes» sont déjà «en cours» sur les Hauts-de-France et dans le sud-ouest.

«Les «conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires», a noté le service de météorologie, ajoutant que des «coupures d'électricité peuvent se produire» et que les «digues peuvent être fragilisées ou submergées».

Une situation «préoccupante» dans le nord

Le nord a traversé lundi un nouvel épisode pluvieux qui pourrait une fois encore engendrer des crues dévastatrices, une situation jugée «préoccupante» par la préfecture.

Les précipitations, sur des sols déjà saturés, devraient monter en intensité ce mardi, journée qui «pourrait être marquée par des pluies importantes et plus intenses», avec «un impact considérable sur les cours d’eau», a souligné la préfecture dimanche soir.

Dans ce contexte, elle a décidé de maintenir fermé les crèches et établissements scolaires de 279 communes du département. Un total de 388 établissements sont concernés, qui «ne dispenseront pas d'enseignement, a-t-elle précisé. Mais les élèves pourront y être accueillis à chaque fois que cela s'avérera nécessaire notamment pour les parents sans solution de garde».

Le département avait déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record mardi dernier et des précipitations intenses durant le week-end.