Vents violents : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Ce lundi 13 novembre, Météo-France a placé 14 départements du nord en vigilance jaune pour «vents violents». Les rafales, venues du sud-ouest, devraient souffler entre 60 km/h et 80 km/h sur les côtes manchoises.

Il faut rester vigilant. Quatorze départements du nord ont été placés en vigilance jaune pour «vents violents» ce lundi 13 novembre par Météo-France. Cette vigilance concerne les départements de l’Aube, de la Marne, de la Meuse, de l’Aisne, des Ardennes, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

À ceux-ci s’ajoutent la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche, les Côtes-d’Armor, le Finistère et le Morbihan.

Météo-France

Selon le service météorologique, «le vent de sud-ouest est bien sensible sur le nord du pays, avec des rafales soufflant entre 60 km/h, 70 km/h et 80 km/h sur la côte».

Deux départements du nord en vigilance orange pour «crues»

Les premières rafales devraient survenir dans la matinée de ce lundi. Elles devraient atteindre, en premier lieu, le Morbihan et le Finistère puis s’avancer vers l’est. Dans le même temps, et face aux crues, deux départements du nord ont également été placés en vigilance orange en plus de la Vendée et de la Charente-Maritime. Il s’agit du Pas-de-Calais et du Nord.

«Les «conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires», a noté Météo France, ajoutant que des «coupures d'électricité peuvent se produire» et que les «digues peuvent être fragilisées ou submergées».