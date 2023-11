Loi immigration : «C’est un texte qui vise à régulariser la nounou et expulser l’étranger délinquant», assure Gérald Darmanin

Alors que le projet de loi immigration est voté ce mardi au Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré sur CNEWS que «ce texte vise à régulariser la nounou et expulser l’étranger délinquant».

Invité sur CNEWS, Gérald Darmanin a défendu le projet de loi immigration, qui doit être voté au Sénat ce mardi 14 novembre. S’il est jugé injuste par l’ensemble de la gauche, le ministre de l’Intérieur a considéré qu’il s’agissait «d’un texte de loi très important, qui vise à régulariser la nounou et à expulser l’étranger délinquant».

Le projet de loi du gouvernement, qui abordait au départ deux volets, soit contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, a été amplement durci par la droite sénatoriale, majoritaire au Palais du Luxembourg. Cependant, Gérald Darmanin a tenu à réaffirmer le volet sur l’intégration dans ce qu’il considère être «le texte le plus ferme depuis trente ans». «Nous écoutons ceux qui ne peuvent pas être régularisés, mais qui travaillent et respectent les règles de la République», a-t-il déclaré.

Pour rappel, lors de son examen au Sénat, le projet de loi immigration a fait l’objet de nombreux débats, notamment entre l’exécutif et la droite. Cette dernière, majoritaire dans la Chambre Haute du Parlement, a d’ailleurs remporté sa bataille sur l’article 3, qui visait à régulariser les travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension.

En effet, le 8 novembre dernier, la majorité s’est accordée sur la rédaction d’un autre article prévoyant un titre de séjour «exceptionnel» et aux contours renforcés pour les travailleurs dans les secteurs en pénurie de main d’œuvre.