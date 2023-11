Projet de loi immigration : AME, allocations familiales, regroupement familial... Le texte voté ce mardi au Sénat

Le Sénat doit voter ce mardi 14 novembre le projet de loi immigration, dont l’examen des articles s’est conclu vendredi dernier dans la Chambre Haute du Parlement. La fin d’une séquence marquée par de nombreux débats.

Une première étape pour Gérald Darmanin et l’exécutif. Ce mardi 14 novembre, à 14h30, le Sénat vote définitivement le projet de loi immigration. Examiné pendant cinq jours par la Chambre Haute du Parlement, le texte a été particulièrement durci.

Après de longues heures de débats, la droite sénatoriale est parvenue à remporter sa bataille sur l’article 3, qui visait à régulariser les travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension. En effet, le 8 novembre dernier la majorité s’est accordée sur la rédaction d’un autre article prévoyant un titre de séjour «exceptionnel» et aux contours renforcés pour les travailleurs dans les secteurs en pénurie de main d’œuvre.

Suppression de l’AME et réduction du regroupement familial

Lors de l’examen des articles, le Sénat a adopté la suppression de l’aide médicale d’Etat (AME) pour les étrangers en situation irrégulière sur le sol français. A la place, les élus ont opté pour la création d’une aide médicale d’urgence (AME), se focalisant sur la prise en charge de certaines pathologies graves.





Le texte, défendu par Gérald Darmanin, prévoit également un article qui complique la demande de regroupement familial. Concrètement, si le projet de loi est adopté, elle pourra se faire après vingt-quatre mois de présence sur le sol français, contre dix-huit actuellement, et à partir de l’âge de 21 ans pour le «regroupant» et son conjoint, contre 18 actuellement. Il faudra également désormais justifier d’une assurance-maladie pour soi et les membres de sa famille, et d’une maîtrise minimale du français.

Allocations familiales et expulsions

Le Sénat a également fait passer un amendement visant à conditionner les allocations familiales à cinq ans de résidence sur le territoire contre six mois actuellement.

Les sénateurs ont également voté plusieurs mesures destinées à faciliter les expulsions, notamment des étrangers condamnés définitivement à plus de trois ans, en cas de violences intrafamiliales et de violences sur les élus.

Le gouvernement a également fait voter sa réforme structurelle de l'asile avec un double objectif : accélérer les procédures et expulser plus rapidement, alors que le taux d'exécution des OQTF (obligations de quitter le territoire français, ndlr) a chuté à 6,9% au premier semestre 2022.

L'une des mesures vise ainsi à délivrer une OQTF dès le rejet d'une demande d'asile en première instance, sans attendre un éventuel recours.

Le contentieux des étrangers, qui engorge les tribunaux administratifs, a été largement simplifié, ce qui permettrait en cas d’adoption, de passer de douze à quatre procédures pour contester une expulsion.

Un texte qui «indigne» les socialistes

Les parlementaires socialistes dénoncent ce projet de loi, le jugeant «indigne» et «truffé de préjugés racistes». «Nous voulons réveiller les esprits» sur une «course-poursuite entre la droite et l'extrême droite et entre les libéraux et la droite», a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, lors d'une conférence de presse organisée au Sénat en présence de députés et de sénateurs socialistes.

Déjà opposés au projet de loi initial du gouvernement, les parlementaires socialistes s'inquiètent d'autant plus de son durcissement par le Sénat à majorité de droite, qui devrait l'adopter mardi par ce vote solennel.

Le projet de loi immigration sera ensuite transmis à l’Assemblée nationale, où les débats démarreront le 11 décembre prochain.