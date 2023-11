Secours catholique : plus d'un ménage étranger bénéficiaire sur deux sans la moindre ressource financière en 2022

Le Secours catholique a publié ce mardi 14 novembre son étude 2023 sur la pauvreté en France, soulignant ainsi une aggravation de la paupérisation de ses bénéficiaires en 2022. L’association a démontré que plus d’un ménage étranger sur deux bénéficiant de leur aide ne disposait d’aucune ressource financière.

Des personnes dans le besoin encore plus démunis. Dans son rapport annuel sur la pauvreté relayé ce mardi 14 novembre, le Secours catholique a dénoté une paupérisation en hausse parmi ses bénéficiaires.

Parmi les ménages comprenant au moins un membre du couple de nationalité étrangère et bénéficiant de l’aide de l’association, 51 % d’entre eux n’avaient pas la moindre ressource financière en 2022 selon l’étude.

Ce chiffre s’explique notamment par la lourdeur administrative de la France, qui a découragé 33 % des ménages éligibles au RSA l’an dernier, contre 22 % en 2012 et 29 % en 2021.

L’autre facteur pouvant donner du relief à ces données est la forte hausse de l’inflation en France l’an dernier. Cette dernière a été boostée par une forte augmentation des prix de l’énergie (+10,5 % en 2021 et +23,1% en 2022) et de l’alimentation (+0,6 % en 2021 et +6,8 % en 2022).

Un bénéficiaire du Secours catholique sur deux est étranger

Pour la première fois en une décennie, la part d’étrangers aidés par le Secours catholique a stagné entre 2021 (50,4 %) et 2022 (49,5 %).

A noter cependant une augmentation des primo-arrivants dans l’Hexagone, en raison de la guerre en Ukraine et de la réouverture des frontières liée à la fin de la pandémie de Covid-19.

Parmi cette part d’étrangers recensés, moins d’un tiers sont sans papiers (31 %), 35 % ont un statut en attente (à savoir une demande de régularisation en cours) et 34 % ont vu leur demande de régularisation.

Près de trois quarts des ménages sont en situation d’extrême pauvreté

Près de trois quarts (74 %) des ménages bénéficiant de l’aide du Secours populaire sont en situation d’extrême pauvreté, soit trois points de plus que la précédente étude réalisée l'an dernier.

Cette donnée s’explique notamment par une hausse du chômage de longue durée.

Le niveau de vie médian des ménages accueillis a reculé de 7,6 % en un an, soit une baisse de 40 euros entre 2021 et 2022, pour un total de 538 euros en moyenne l’an dernier.