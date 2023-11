Crues : voici ce qui est interdit en vigilance rouge

La Haute-Savoie a été maintenue en vigilance rouge pour la journée du mercredi 15 novembre, en raison d'une «crue exceptionnelle». Dans un communiqué, la préfecture rappelle les comportements à éviter.

Alors les pluies et inondations persistent en France, Météo-France a décidé de maintenir la Haute-Savoie en alerte rouge crues ce mercredi 15 novembre.

«L'Arve fait actuellement l'objet d'une vigilance renforcée», a notamment indiqué le préfet dans un communiqué.

Eviter les déplacements

À cette occasion, les autorités ont tenu à rappeler les comportements à avoir lorsque ces phénomènes météorologiques se produisent.

#meteo Vigilance rouge crues activée sur l'ensemble du département de la Haute-Savoie. Respectez les conseils de prudence! pic.twitter.com/NteGD7YEoj — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) November 14, 2023

La préfecture conseille ainsi d'éviter tout type de déplacement, de rester chez soi, et de ne surtout pas avoir recours à son véhicule.

Elle recommande de ne pas descendre dans les sous-sols de son domicile et de protéger ses biens qui seraient susceptibles d'être inondés. Et invite, en outre, les habitants à se prémunir de moyens d'éclairage de secours, et de faire une réserve d’eau potable.

Selon un dernier bilan, quatre blessés légers sont à déplorer depuis le début des intempéries et plusieurs centaines de pompiers se relaient pour assurer une permanence de sécurité.