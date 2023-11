Météo : les images impressionnantes des crues qui touchent le pays (vidéos)

Après les récents épisodes de pluies intenses, plusieurs communes françaises font toujours face à d'impressionnants pics de crue ce mercredi 15 novembre, à l'instar de Sallanches ou Chamonix, en Haute-Savoie.

Météo-France a conservé la Haute-Savoie en vigilance rouge crues ce mercredi 15 novembre, en prévisions de pluies à venir, après un épisode de précipitations extraordinaires sur le pays.

Pour cause, la situation en Haute-Savoie ne se calme pas, et d'impressionnantes inondations continuent à survenir, comme en témoignent ces vidéos prises dans les communes de Sallanche et de Chamonix, postées sur le réseau social X. L'Arve est particulièrement visé par ces risques de crues exceptionnelles.

Images de la crue de l'Arve à Chamonix en Haute-Savoie tôt ce mercredi matin. Le plus gros se décale désormais vers l'aval. (© Philippe Convers) pic.twitter.com/SmOYFVYN0r — Météo Express (@MeteoExpress) November 15, 2023

Placé en vigilance rouge, l'Arve est actuellement en furie à Sallanches en Haute-Savoie ! Le pic de crue est prévu en milieu de nuit. (© Sebnexo Nexo) pic.twitter.com/wcBARezzB8 — Météo Express (@MeteoExpress) November 14, 2023

Quant au Pas-de-Calais, il connaît une période d'accalmie, avec son passage de la vigilance rouge à orange ce mercredi 15 novembre à 6h.

Inondations, #PasdeCalais , crues, rivières, #crues #vigilanceOrange #France3 #BFMTV , Tournehem-sur-la-Hem, Tournehem. Les deux bras de la rivière ont envahi la rue principale du village coupé en 2 + les espaces et les rues environnantes. Crue Historique. Courage Sarrazins pic.twitter.com/6pOo3owvp0 — Lacour_de_Sestres (@de_Sestres) November 14, 2023

Il rejoint ainsi dix départements au même niveau de vigilance : le Nord, le Doubs, le Jura, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Charente-Maritime, la Drôme et la Vendée.