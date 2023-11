Météo : vigilance jaune aux vents violents, pluie… Une nouvelle dépression arrive ce jeudi

Après une accalmie ce mercredi 15 novembre, une nouvelle dépression devrait débarquer en France ce jeudi. Celle-ci devrait toucher la moitié nord du pays, dont les départements ont été placés en vigilance jaune pour «vents violents». Des rafales à plus de 100 km/h sont attendues.

Le temps agité est de retour. Quelques jours après les tempêtes Ciaran, Domingos et Elisa, une nouvelle dépression doit traverser la France ce jeudi 16 novembre. Celle-ci survient au lendemain d'une journée plutôt calme et ensoleillée.

Cette nouvelle dépression, qui devrait ainsi arriver de l’Atlantique dans la matinée de ce jeudi, devrait concerner d'abord le nord du pays, où une cinquantaine de départements ont été placés en vigilance jaune pour «vents violents» par Météo-France.

«Les valeurs de rafales prévues actuellement relèvent de la vigilance jaune pour le paramètre vent, mais une aggravation vers le niveau orange n'est pas exclue si la trajectoire de la dépression venait à évoluer», a noté par ailleurs le service météorologique.

Dans le détail, la nouvelle dépression devrait toucher, en premier lieu, la Bretagne et les Pays de la Loire. Les valeurs des vents devraient être comprises entre 70 km/h et 90 km/h sur le littoral tandis que, dans les terres, les rafales pourraient pointer à 60 km/h.

Des rafales jusqu’à 100 km/h

Mais, rapidement, les vents devraient gagner en intensité. Les rafales devraient atteindre, voire dépasser, les 100 km/h sur la façade atlantique à la mi-journée. De ce fait, les villes de Lorient, Concarneau, les Sables-d’Olonne ou encore La Rochelle devraient être concernées par ces vents violents.

Puis, cet épisode venteux devrait se déplacer vers l’est du pays, atteignant les côtes manchoises en début d’après-midi. Les rafales pourraient atteindre jusqu’à 105 km/h sur le littoral et 100 km/h dans les terres, notamment à Saint-Brieuc, Saint-Malo, Rennes et Avranches.

Une météo agitée dans l’est et dans le sud de la France

Cette dépression devrait gagner l’extrême est de la France en fin de journée où des rafales à plus de 100 km/h devraient être enregistrées localement, notamment dans le Grand Est.

Mais ce n’est pas tout. Car cette dépression devrait également être accompagnée de pluies soutenues. Celles-ci devraient concerner la Normandie, les Hauts-de-France, l’Île-de-France et le Grand Est.

En parallèle, d’après les prévisions de Météo-France, le temps agité devrait aussi viser le sud de la France où des précipitations et des vents violents pourraient toucher la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le détail, la perturbation est attendue à Montauban, à Rodez, à Aurillac et à Gap.